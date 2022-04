Cote d'Ivoire: Journée mondiale de lutte contre le paludisme/ Les populations d'Azito et de Béago sensibilisées

Les communautés du monde ont célébré, le lundi 25 avril, la 15e Journée mondiale de lutte contre le paludisme (Jmlp). L'événement s'est articulé autour du thème, " Innover pour réduire la charge du paludisme et sauver des vies ".

L'entreprise Azito opération et maintenance (Azito O&M) a organisé, à l'occasion, une journée de sensibilisation des populations des villages d'Azito et de Béago, dans la commune de Yopougon, aux risques et méthodes de prévention du paludisme. L'activité a eu lieu au centre de santé d'Azito avec l'appui des autorités sanitaires du district de Yopougon.

Le responsable juridique et ressources humaines d'Azito O&M, Marcellin Adou, a, au nom des organisateurs, relevé que cette manifestation liée à la Jmlp 2022 marque l'engagement des dirigeants de la centrale électrique à jouer leur partition dans la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire. Il a fait savoir qu'Azito O&M œuvre à améliorer la santé des villages riverains, à travers le financement de projets de rénovation et d'équipement des formations sanitaires.

" Le paludisme est la première cause d'absentéisme en entreprise. Notre rôle est de protéger nos employés et leurs familles. Nous veillons à ce que le paludisme n'entre pas chez nous. Et c'est dans ce même objectif que nous avons lancé une campagne de proximité à Azito et Béago ", a indiqué le représentant d'Honorat Boua. Soulignant que l'activité a permis à 12 relais communautaires, formés à l'initiative d'Azito O&M, de faire du porte à porte pour sensibiliser les populations à assainir leur cadre de vie pour contrer la prolifération des gites larvaires.

Dr Kouakou Nouama, de la direction départementale de la santé de Yopougon, a rappelé que le thème de cette 15e édition de la Jmlp est un appel à intensifier l'innovation et à déployer de nouveaux outils de lutte contre le paludisme. Il s'est félicité de l'autorisation par l'Organisation mondiale de la santé (Oms) du premier vaccin contre le paludisme. Il sera administré prioritairement aux enfants de six mois à cinq ans des pays d'Afrique subsaharienne.