Cote d'Ivoire: Opportunités d'affaires - Une délégation d' entreprises indiennes en prospection en Côte d'Ivoire

Une délégation d'opérateurs économiques indiens en prospection et conduite par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Inde, Sem. Eric Camille N'Dri, était, le mardi 26 avril 2022, dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-ci), à Abidjan-Plateau.

Le président de la Cci-ci, Touré Faman, saluant l'initiative de ces opérateurs économiques indiens qui souhaitent investir en Côte d'Ivoire a indiqué que cette action s'inscrit dans la droite ligne de la diplomatie économique prônée par le gouvernement ivoirien, ainsi que la cadre de la nécessaire synergie d'action entre le secteur privé ivoirien et le ministère d'Etat, ministère des affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora.

" Le commerce bilatéral entre les deux pays est passé de 450 milliards de Fcfa en 2017 à 568 milliards de Fcfa, soit une hausse de 24,5% en l'espace d'une année ", a déclaré Touré Faman. Avant de rappeler qu'en 2011, le niveau des échanges commerciaux entre les deux pays qui étaient de 226 milliards de Fcfa, a franchi la barre de 650 milliards de Fcfa, soit une hausse de 1 milliard de dollars en 2019. Et ces échanges, dit-il, ont presque triplés en l'espace de dix ans.

Pour lui, l'accueil de la délégation indienne conduite par le diplomate ivoirien s'inscrit dans une dynamique de renforcement de cette tendance haussière en dépit de la légère baisse occasionnée par la pandémie à coronavirus (Covid-19) en 2020. " Plusieurs grands projets ont vu le jour dans les domaines de la technologie et de l'informatique, avec le projet de développement bilatéral du parc informatique et biotechnologique Mahatmat Gandhi au Vitb à Grand Bassam, sans oublier plusieurs entreprises indiennes du privé qui s'y sont installées ", a poursuivi le président de la Cci-ci.

La Chambre de commerce et d'industrie disposée à accompagner les entreprises indiennes:

A l'en croire, son institution est disposée à accompagner les membres de la présente délégation qui évoluent dans le secteur de l'agro-industrie, dans la production de vaccins, dans l'industrie pharmaceutique et l'imprimerie de haute sécurité. " Nous ne ménagerons aucun effort pour être toujours au cœur du développement des relations entre l'Inde et la Côte d'Ivoire à travers l'appui institutionnel et technique que nous apportons aux hommes d'affaires indiens désireux d'investir dans notre pays, aussi bien à Abidjan que dans les régions ivoiriennes où notre institution compte 18 délégations régionales ", a conclu Touré Faman.

Mais avant, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Inde, Sem. Eric Camille N'Dri a remercié le président de la Cci-ci, Touré Faman qui a permis que cette rencontre se tienne dans les locaux de son institution. " Je suis en poste en Inde depuis deux ans. Dès mon arrivée, j'avais pour soucis de motiver les entreprises indiennes pour qu'elles viennent investir en Côte d'ivoire, malheureusement la situation de covid-19 nous a empêché de prendre un certain nombre d'initiatives ", a déploré le diplomate ivoirien.

Toutefois, il se réjouit du fait qu'en dépit de cette difficile situation, l'intérêt pour les opérateurs économiques indiens d'investir en Côte d'Ivoire n'a pas faibli. " Ils ont déjà l'information que la Côte d'Ivoire est l'un des pays phares dans la sous-région et cela facilite notre tâche. J'ai décidé d'organiser cette première mission de prospection économique qui sera suivie d'autres afin de donner l'opportunité à ces entreprises d'avoir le maximum d'informations et de présenter leurs projets non seulement aux autorités mais aussi aux partenaires éventuels qu'elles pourraient avoir en Côte d'ivoire ", a expliqué l'ambassadeur. Il a en outre, fait savoir que dans sa délégation il y a environ cinq dirigeants d'entreprises qui exercent dans différents domaines. A noter que près de 300 entreprises indiennes exercent déjà en Côte d'Ivoire et ce, dans divers domaines d'activités. Rappelons que la délégation a échangé avec le Cepici, la Sogedi et la Cgeci sur les besoins réels du marché ivoirien.