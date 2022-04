Cote d'Ivoire: Universités Publiques - Les dates des épreuves du concours des enseignants-chercheurs connues

À travers une note du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les épreuves écrites pour le concours de recrutement des personnels Enseignants-chercheurs et chercheurs 2022 se tiendront le dimanche 8 mai 2022.

Les entretiens avec les Jurys se feront du mercredi 11 mai au lundi 16 mai 2022, précise la note qui donne un chronogramme détaillé des activités menées aux fins du bon déroulement de ce concours. Pour rappel les inscriptions en ligne des candidats sur la plateforme du SYGRH du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se sont déroulées du lundi 7 février 2022 au mardi 8 mars 2022. Quant au dépôt physique des dossiers suivis du contrôle administratif, cette étape s'est tenue du vendredi 11 février 2022 au vendredi 11 mars 2022. La note du ministère indique que l'organisation des sélections dans les UFR des Sciences de la Santé a lieu depuis le 14 avril 2022 et prend fin le vendredi 3 juin 2022.

Par ailleurs, le communiqué publie la liste des centres de composition et des types d'épreuves pour le concours de recrutement des Assistants, session 2022. À ce titre, l'Ens abritera les compositions en Lettres, Langues et les Arts; l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody (Ufhb), pour les Sciences et Technologies, et les Sciences agronomiques; et l'Université Nangui Abrogoua est le centre dédié aux candidats qui postulent dans les domaines des Sciences de l'Homme et de la Société. Pour finir, l'Institut Pédagogique National de l'Enseignement technique et professionnel (Ipnetp) recevra les candidats qui postulent dans les domaines des Sciences juridiques, politiques et de l'Administration. Le concours concerne les Assistants, les Attachés de recherche, les Assistants Chefs de Clinique (Acc).