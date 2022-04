Togo: Bons baisers de Moscou

La Russie a rendu un hommage appuyé au Togo dans un message publié à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance.

'La Russie développe ses relations avec le Togo dans un esprit d'amitié, de confiance et de respect mutuel, avec un accent particulier sur les liens humanitaires', peut-on lire mercredi dans un message publié par l'ambassade de Russie, à l'occasion u 62e anniversaire de l'indépendance. 'Moscou et Lomé restent fidèles à leur engagement commun d'intensifier et de renforcer leurs liens dans tous les domaines, y compris les liens commerciaux, économiques et d'investissement', ajoute le texte. La Russie se félicite de la position des autorités togolaises 'qui ont soutenu de nombreuses initiatives de la Russie à l'ONU, notamment concernant la lutte contre la glorification du nazisme et la prévention d'une course aux armements dans l'espace.' Enfin, le message rend hommage à l'implication du Togo au Mali : 'Nos amis togolais ont envoyé la plus grande force de maintien de la paix dans ce pays (ndlr au sein de la Minusma)'.