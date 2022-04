Sénégal: Bonne tenue des ressources attribuable aux recettes budgétaires à fin février

Les ressources sont constituées de recettes budgétaires chiffrées à 454,6 milliards et de dons estimés à 12,0 milliards. La bonne tenue des ressources est attribuable aux recettes budgétaires qui ont enregistré une hausse de 133,2 milliards (+41,5%), sous l'impulsion de l'augmentation aussi bien des recettes fiscales (+42,0%) que non fiscales (+28,5%).

Selon la Direction de la prévision et des études économiques(Dpee) qui donne l'information dans son point mensuel de conjoncture, les recettes fiscales évaluées à 438,3 milliards se sont accrues de 129,6 milliards à la faveur, notamment, de l'amélioration des impôts directs, des taxes sur biens et services intérieurs et des droits de douanes qui ont augmenté, respectivement, de 52,3 milliards, 68,0 milliards et 23,2 milliards.

Ils se situent respectivement à 173,8 milliards, 122,0 milliards et 126,0 milliards à fin février 2022. En revanche les droits d'enregistrement (8,7 milliards) et le FSIPP (3,8 milliards) ont atténué cette tendance haussière avec des baisses respectives de 1,8 milliard (-17,2%) et 13,3 milliards (- 77,7%).