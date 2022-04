Sénégal: Progression significative des investissements sur ressources internes à fin février

Selon la Direction de la prévision et des études économiques(Dpee) , les dépenses budgétaires ont été exécutées à hauteur de 922,3 milliards à fin février 2022 contre 732,4 milliards un an auparavant, soit une augmentation de 189,8 milliards (+25,9%).

La même source souligne que hausse traduit la progression significative des investissements sur ressources internes et, dans une moindre mesure, des dépenses de fonctionnement et des transferts et subventions. En effet, les dépenses en capital ont globalement progressé de 145,5 milliards (+51,8%) pour se situer à 426,2 milliards, à fin février 2022, sous l'effet, notamment, du renforcement des investissements financés sur ressources intérieures qui se sont accrus de 148,0 milliards (+114,9%) pour s'établir à 276,8 milliards. Au titre des dépenses de fonctionnement (47,4 milliards) et des transferts et subventions (249,7 milliards), des hausses respectives de 13,0 milliards et 62,0 milliards sont enregistrées, en glissement annuel. En outre, la masse salariale est estimée à 153,1 milliards, en progression de 8,7% par rapport à la même période en 2021. Quant aux charges d'intérêt sur la dette, elles ont enregistré un repli de 42,9 milliards, en glissement annuel, pour se situer à 45,9 milliards à fin février 2022.