Cote d'Ivoire: Concours professionnel d'entrée à l'Ena en 2023 (Cycle supérieur) - Voici les pièces à fournir

Les inscriptions en ligne pour le concours d'entrée à l'école nationale d'administration (Ena) en 2023, au cycle supérieur, démarrent le jeudi 5 mai pour prendre fin le lundi 13 juin 2022.

Le dossier de candidature comporte entre, une demande manuscrite de candidature établie sur papier libre, adressée à Mme le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration ; un extrait d'acte de naissance ou jugement supplétif en tenant lieu datant de moins d'un an ; une fiche de candidature à imprimer sur le site de l'Ena :www.ena.ci : un certificat administratif du service employeur attestant, l'emploi, le grade et l'ancienneté de service effectif. Le candidat doit télécharger sur le site de l'Ena le canevas de ce certificat et le renseigner.

Le dossier de candidature comprend également une attestation signée par le ministre ou le directeur de l'Epn dont relève l'intéressé, autorisant celui-ci à présenter sa candidature au concours. Cette attestation indiquera le cycle et la filière de formation souhaités. Le candidat doit télécharger sur le site de l'Ena le canevas de cette attestation et le renseigner : un questionnaire servant de canevas de curriculum vitae à renseigner par le candidat est à télécharger sur le site de l'Ena ; un certificat de première prise de service (dans l'emploi actuel) ; une copie de l'arrêté de nomination ou de l'arrêté de promotion, le dernier bulletin de solde ; une enveloppe avec le logo de l'Ena à retirer à l'Ena ou dans l'une des directions régionales de la fonction publique. Cette enveloppe devra porter l'adresse exacte du candidat.

Mais aussi le reçu de payement des cours de préparation et une copie de l'arrêté de titularisation dans le grade. Les frais d'inscription au concours sont fixés à 45 000 Fcfa et se répartissent comme suit : droit de candidature au concours, 20 000 Fcfa et les frais annexes, 25 000 Fcfa. Le candidat devra s'acquitter d'autres frais annexes de 8000 Fcfa constituant les frais de photo, d'enveloppe timbrée et de pochette cartonnée. A noter que tous ces frais sont payés en ligne.