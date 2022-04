Afrique: Reforestation - Le Projet d'Investissement Forêtier financé par la Banque mondiale présenté au ministre Laurent Tchagba

Une forte délégation de la banque mondiale était le 26 avril 2002, au cabinet du Ministre des Eaux et Forêts, Monsieur Laurent TCHAGBA pour une séance de travail.

La délégation de la Banque mondiale était venue présenter au Ministre le Projet d'Investissement Forêtier (PIF) dont la phase I en cours s'achève en Mai 2022, et la phase II démarrera en 2022 pour s'achever en 2028. Financé par la Banque Mondiale, ce projet vient en appui à la Stratégie de Préservation, de Réhabilitation et d'Extension des Forêts (SPREF) et l'initiative Cacao et Forêts (ICF). Il permettra d'améliorer les conditions de vie d'environ 1 000 000 de personnes notamment les populations tributaires des ressources forestières.

Le projet se déroulera dans les régions du centre, du centre nord et sud-Ouest de la Côte d'Ivoire. Il garantira la conservation et l'augmentation du stock forestier et améliorera l'accès aux sources de revenus grâce à une gestion durable des forêts pour les communautés sélectionnées dans les zones cibles par la pratique de l'Agroforesterie. Après les échanges, le Ministre des Eaux et Forêts Laurent TCHAGBA qui trouve le projet très intéressant et très important pour la Côte d'Ivoire et a rassuré la banque mondiale de son soutien et de sa volonté à les accompagner pour la réussite du projet.