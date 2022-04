Togo: Commonwealth - Le pays va déposer en juin son dossier d'adhésion

Avec l'adhésion du Togo au Commonwealth, l'économie de huit millions de personnes va s'ouvrir à un marché de 2,5 milliards de consommateurs, une nouvelle culture, la culture des gentlemen; une nouvelle langue offcielle, l'anglais; et cinquante-quatre Etats membres.

Le dépôt du dossier sera effectif au sommet du Commonwealth qui se tiendra en juin, au Rwanda.

C'est donc à l'unanimité que les députés togolais ont adopté la résolution qui permet au gouvernement de poursuivre le processus d'adhésion au Commonwealth, un projet qui a démarré en 2014. Cette démarche s'inscrit dans la dynamique de mieux configurer la position de ce pays d'Afrique de l'ouest dans le concert des nations. Les enjeux sont multiples: politiques, diplomatiques, économiques, culturels, etc.

Sur le plan politique, cette adhésion devrait assurer au Togo, au-delà de son ancien héritage politique britannique, la reconnaissance internationale d'un historico-politique. Et sur le plan diplomatique, le pays va diversifier ses relations d'amitié et de coopération, ainsi élargir le champ de ses approches étatiques. Concernant le volet socioculturel, l'adhésion au Commonwealth va ouvrir la voie à un nouveau brassage culturel avec l'exploration de nouveaux champs de possibilités en termes d'emploi, d'étude et dans le domaine touristique...

Les aspects économiques pèsent fortement dans la balance commerciale. L'adhésion va permettre de bénéficier du Fonds pour la coopération technique, qui joue un rôle important dans le progrès économique et social de ses membres. Le Togo va entrer dans une nouvelle dynamique économique, s'ouvrant davantage au reste du monde pour attirer les investissements étrangers et renforcer ses échanges commerciaux extérieurs.

Grâce au Commonwealth, l'économie de huit millions de personnes va s'ouvrir à un vaste marché de 2,5 milliards de consommateurs, et cinquante-quatre États membres et un produit intérieur brut (PIB) évalué à 13 000 milliards de dollars en 2020, environ 15 % du PIB mondial pour un taux de croissance de 4,4 % par an depuis 1972. Les échanges de biens entre le Togo et les états membres du Commonwealth ont dépassé 670 millions de dollars en 2020, selon les Nations unies.

La présidente de l'Assemblée nationale togolaise, Yawa Djigbodi Tsègan, a déclaré que cette adhésion " va seulement renforcer les programmes d'enseignement de l'anglais et réactiver d'autres partenariats ", affirmant que " c'est chaque Togolais qui sort gagnant ", sans pour autant quitter la Francophonie, a-t-elle souligné. Composé de cinquante-quatre membres dont la plupart sont d'anciennes colonies britanniques, le Commonwealth ne leur impose aucune obligation, dont dix-neuf sont des pays africains.

Les membres du Commonwealth, une organisation intergouvernementale fondée en 1949, doivent toutefois adhérer à la charte et aux valeurs de l'organisation telles que les droits humains, la démocratie ou encore la non-discrimination. La charte reconnaît qu'il convient d'aider, d'assister dans leur développement, les petits Etats et les Etats vulnérables. La requête du Togo sera présentée auprès du Commonwealth of nations lors du prochain sommet du bloc qui se tiendra en juin, au Rwanda.