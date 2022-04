Ile Maurice: Prix des carburants | Colère populaire - un rallye LÉGAL le 30 avril

La hausse des prix demeure un dossier brûlant. Alors que la semaine dernière, le peuple a crié haut et fort son mécontentement face à la cherté de la vie, l'Association des consommateurs de l'île Maurice (ACIM) monte également au créneau. Jayen Chellum annonce qu'un rallye sera organisé dans les rues de la capitale le 30 avril.

Le secrétaire général de l'association précise que cette manifestation résulte de l'augmentation des coûts du gaz ménager et de la troisième hausse, en quatre mois, des prix des carburants. Il rappelle que le 25 décembre 2021, l'essence se vendait à Rs 235,50 le gallon contre Rs 337,00 le gallon en avril 2022, ce qui équivaut à Rs 101,50 de plus.

Qui plus est, Jayen Chellum ne mâche pas ses mots suite aux récentes déclarations du Premier ministre, concernant les échauffourées de la semaine dernière. "Li grav kan nou trouv enn Prémié minis rod donn sa bann manif-la enn kouler kominal. Li pa kapav dir sa san prev. Lépep ti pé zis exprim so koler akoz lavi ser." Il ajoute : "Ce qu'on craignait s'est finalement produit, c'est-à-dire une crise sociale. Certes, l'arrestation d'un citoyen a mis le feu aux poudres. Je déplore la brutalité dont a fait preuve la police lors de ces manifestations, où le peuple réclamait seulement des réponses car il peine à joindre les deux bouts."

D'où l'organisation du rallye. L'itinéraire, samedi, sera comme suit : début à 14 heures à la rue Volcy Pougnet, tout près de la pagode, pour procéder à la rue Orléans, puis Deschartes, Lord Kitchener, John Kennedy, la Place d'Armes, rue Royale, Magon, Square Kadhafi, rue SSR jusqu'à la municipalité, Jules Koenig, Labourdonnais, pour revenir au point de départ à la rue Volcy Pougnet. La marche pacifique prendra fin aux alentours de 16 h 30.

Les participants et les organisateurs seront responsables de la conduite et de la discipline durant le rallye et les participants devront respecter les règles sanitaires, notamment le port du masque, la distanciation physique et ne devront pas former de groupes de plus de 50 personnes. L'ACIM demande à tous les participants de se munir d'un quadricolore pour l'occasion.

"Tambour"

Pour dénoncer la hausse des prix, l'ACIM fait également appel aux propriétaires de véhicules, afin qu'ils lancent une opération escargot et qu'ils ne dépassent pas les 30 km/h, et ce, sur toutes les routes du pays.

Pour protester contre la hausse du prix du gaz, l'association des consommateurs demande également aux ménagères et aux mères de famille de transformer leurs ustensiles de cuisine en "tambour", en frappant dedans pendant 15 minutes, à partir de 17 heures, chaque jour... Ce, jusqu'à ce que les demandes des consommateurs soient prises en compte.