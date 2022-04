Ile Maurice: Volley-ball - Pour acquérir les bases du métier d'entraîneur

35 stagiaires bénéficient de l'expertise de l'instructeur de la Fédération internationale de Volley-Ball (FIVB), André Glaive, depuis lundi dernier, 25 avril, au gymnase Pandit Sahadeo à Vacoas. Ceci dans le cadre d'un stage pour entraîneurs de niveau 1 financé par la Solidarité Olympique (SO). La formation prendra fin ce vendredi 29 avril avec des examens théorique et pratique.

Lors de la cérémonie d'ouverture du stage, le président de l'Association mauricienne de Volley-Ball (AMVB), Fayzal Bundhun, a loué la qualité de la formation à la française et a rappelé que depuis les années 70, Maurice a reçu la visite de nombreuses équipes françaises et eu plusieurs Français comme entraîneurs ou Directeurs Technique Nationaux. "Je suis content de vous voir aussi nombreux. C'est à vous de prendre la relève", a-t-il lancé à l'adresse des stagiaires. Il a remercié le Comité Olympique Mauricien (COM) qui a répondu présent à chaque fois que l'AMVB a frappé à sa porte. Fayzal Bundhun a aussi exprimé sa déception quant au fait que jusqu'à présent, les autorités n'ont pas encore permis la reprise des compétitions. "Un sentiment de frustration est présent parce que cela fait un long moment que nos joueurs n'ont pu s'adonner à la compétition", a-t-il lancé.

"Vous êtes le cœur du volley-ball. Vous êtes capables de le faire progresser. Ce cours de niveau 1 est une étape pour vous permettre d'évoluer. Il vous faudra transmettre vos connaissances. Tout ce que vous apprenez, mettez le en pratique, consacrer votre temps à le propager", a demandé Philippe Hao Thyn Voon, président du Comite Olympique Mauricien aux stagiaires. Il a rappelé que le volley-ball est le sport collectif dans lequel Maurice avait le meilleur niveau en Afrique.

"Maurice a longtemps fait partie des cinq meilleures nations africaines en volley-ball. J'espère aussi que nous allons conserver notre médaille d'or (en masculin) aux prochains Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) à Madagascar l'année prochaine", a-t-il ajouté.

Pour l'instructeur André Glaive, être entraîneur, c'est aussi et surtout être un directeur des ressources humaines (DRH). "Un entraîneur doit rester proche de ses joueurs, s'occuper d'eux en tant qu'êtres humains, régler les problèmes qui peuvent survenir. Il faut rechercher l'excellence car c'est ce qui permet de progresser, d'aller plus haut", a-t-il martelé.

Le Français a envoyé certains documents aux stagiaires une dizaine de jours avant sa venue à Maurice afin qu'ils s'imprègnent des sujets qui seront abordés pendant la formation. "Lors des quatre premiers jours, on va voir l'ensemble des fondamentaux, l'organisation de jeu, la préparation physique et le volley-ball pour les enfants avec des sessions pratiques et le dernier jour sera réservé aux examens théorique et pratique", a précisé André Glaive.

Stéphane Moonisamy, joueur des Trou-aux-Biches Sharks et capitaine de la sélection nationale lors des derniers JIOI en 2019, figure parmi les stagiaires. "Je m'étais dit qu'après les JIOI de 2019, j'allais mettre fin à ma carrière de joueur mais j'ai senti que je pouvais continuer. Mais définitivement, avec le temps qui passe, il faut songer à l'après-carrière et la prochaine étape est de devenir entraîneur. Le formateur nous a envoyé des documents avant le cours qui vont nous servir. Mon objectif à l'avenir est de partager mon expérience avec les jeunes et contribuer à préparer la relève", a-t-il confié.

Notons que l'entraîneur des Trou-aux-Biches Sharks, Dharmen Gundowry, assiste à la formation en tant qu'observateur.

Les participants

Patrick Athion, David Brasse, Ishrat Bundhun, Sachin Busgeeth, Eric Capillaire, Hensley Casimir, Arnaud Cathan, Akash Doobraz, Ravi Doongoor, Natacha Edmond, Olivier Emilien, Yaseen Issimdar, Harsh Jeetun, Gopalraz Jugessur, Lauriana Lalanne, Thierry Larose, Kevin Larose, Lucy Latour, Nicolas Latour, Sandrine Lazarre, Emilie Martial, Didier Maurer, Sabrina Mongout, Stephane Moonisamy, Pascal Mootoosamy, Gurunishi Nundoo, Gaël Pépin, Jean Alexandre Perrine, Evan Pierre-Louis, Anaëlle Rosalba, Bertrand Samoisy, Mahen Seechunder, Pazhani Simanassamiane, Kroushnasamy Tatayah, Dylan Vythilingum