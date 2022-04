Madagascar: JMPI - Les jeunes innovateurs à l'honneur

Les jeunes malgaches peuvent réaliser des prouesses industrielles, même avec peu de moyens. Ils l'ont démontré hier, en exposant leurs innovations, lors de la célébration de la Journée Mondiale de la Propriété Intellectuelle (JMPI) qui s'est tenue dans les locaux de l'Office Malgache de la Propriété Industrielle (OMAPI).

Des jeunes talents qui n'attendent que d'être appuyés pour concrétiser des projets susceptibles de contribuer au développement industriel du pays. Justement la célébration de la JMPI est placée cette année sous le thème " La propriété intellectuelle et les jeunes : innover pour un avenir meilleur ". Elle a été axée sur la valorisation des jeunes et de l'innovation, et le recours au système de propriété industrielle en vue de leur protection.

Une occasion également pour l'OMAPI de montrer les dispositifs mis en place pour protéger les créations. Les jeunes créateurs ont fait part des avantages qu'ils ont tirés du recours à la propriété industrielle pour protéger leurs actifs immatériels auprès de l'OMAPI. La célébration a été marquée par la réouverture officielle du centre de documentation de l'OMAPI qui comprend à la fois une bibliothèque physique et une bibliothèque numérique.

La salle de documentation qui fait partie du Centre d'Appui à la Technologie et à l'Innovation (CAPI) a été réaménagée pour un meilleur accès et une meilleure exploitation des informations sur la propriété industrielle. Une délégation du ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, conduite par le DG de l'Industrialisation Gaétan Ramindo a honoré de sa présence cette célébration conduite par le DG de l'OMAPI Lalaina Priscilla Andrianarivo.