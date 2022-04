Madagascar: Santé mentale - Bientôt un nouveau centre médico-psychologique à Andohalo

Un centre spécialisé en santé mentale ouvrira bientôt ses portes à Imarivolanitra, Andohalo.

Ce centre, sous l'égide de la FJKM, allie à la fois le traitement médical et le soutien spirituel. La pandémie a considérablement impacté la santé mentale des Malgaches. Quand une personne a contracté la Covid-19, quelle que soit sa gravité, et nécessitant une hospitalisation ou non, elle risque de développer des pathologies mentales et ce jusqu'à six mois après l'infection, selon les chercheurs.

Il s'agit entre autres des dépressions, des troubles d'anxiété ou des troubles du sommeil. C'est dans ce sens que le temple FJKM Ambohitantely a prévu de mettre en place le Centre médico-psychologique (CMP) FJKM Dr Andrew Davidson sis à Imarivolanitra dans le quartier d'Andohalo. Un bâtiment de la FJKM sur place sera rénové et servira de centre pour accueillir toutes les personnes présentant des troubles mentaux ou désirant recevoir un soutien psychologique.

Le centre est prévu être opérationnel à partir du mois de juillet. " La prise en charge des patients dans ce centre ne se limite pas seulement au traitement médical mais une attention particulière sera également portée au soutien spirituel. Tous les problèmes qui peuvent nuire à la santé mentale seront traités dans ce centre ", selon un membre du comité d'organisation, source auprès de ce temple. Des séries de conférences avec des spécialistes en santé mentale ont été organisées la semaine dernière à la FJKM Ambohitantely dans le cadre des préparatifs pour sa mise en place.

Partage. Le choix du nom Dr Andrew Davidson que porte ce centre n'est pas fortuit. Ce docteur en médecine anglais, sorti des Facultés d'Edimbourg et de Bruxelles, est arrivé dans la Capitale le 30 août 1862 pour seconder les efforts des missionnaires protestants de Londres. Il fut le fondateur et le directeur du premier hôpital d'Antananarivo sis à Analakely. II a également formé des médecins et des sages-femmes parmi lesquels figurent les premiers docteurs en médecine malgache.

En mettant en place ce centre, les responsables auprès du temple FJKM Ambohitantely souhaitent lui rendre hommage et suivre ses traces en aidant son prochain qui se trouve dans le besoin. Tout en sachant que l'accès aux soins médicaux tant physique que psychologique n'est pas à la portée de tous malgré les diverses initiatives prises par les ONG et les différentes associations. En effet, les objectifs du millénaire pour le développement ne sauraient être atteints sans une population en bonne santé.