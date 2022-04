Madagascar: Carburants - Hausse probable des prix ce week-end

La hausse des prix des carburants est incontournable selon le président de la République, lundi dernier, à Iavoloha.

Cette hausse des prix à la pompe, crainte par beaucoup, ne sera pas sans conséquence pour le pays. Mais le chef de l'Etat a voulu regarder les choses en face. La crise en Ukraine, selon Andry Rajoelina, va influencer les cours des denrées et des carburants sur le plan international auxquels Madagascar ne peut échapper. Un rapport de la Banque mondiale, publié ce mardi 26 avril, a affirmé que " la guerre en Ukraine a provoqué un choc majeur sur les marchés des produits de base et modifié la physionomie des échanges, de la production et de la consommation dans le monde ". Dans le pays, les consommateurs devraient alors s'attendre à une hausse significative des prix affichés à la pompe des carburants dans les semaines qui viennent.

30 mars. L'annonce du président de la République après son voyage à Washington durant lequel, notons-le, il a eu des séances de travail avec les dirigeants de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, anticipe la réalité d'une hausse qui peut se précipiter.

Ces institutions de Bretton Woods ont toujours exigé que le gouvernement malgache ait recours à la vérité des prix à la pompe et réduise d'une manière conséquente les subventions octroyées à la Jirama. Si l'on s'en tient, en effet, aux conditionnalités de ces partenaires et le contexte mondial animé par la crise ukrainienne soutenu par le chef de l'Etat, les dispositions prises par le gouvernement en matière de fixation des prix des carburants pourraient être perturbées par cette donne. Le 30 mars dernier, un décret fixant les prix maxima affichés à la pompe a été pris en conseil de gouvernement afin de juguler une probable hausse.

Actuellement, cette hausse sera imminente, a laissé entendre le chef de l'Etat, et peut intervenir avant les deux mois de stabilité promise par le ministre de l'énergie et des hydrocarbures, Andry Ramaroson. L'actuelle structure des prix sera maintenue d'ici à juin, a annoncé ce membre du gouvernement la semaine dernière à la presse.

Stocks et plafonnement des prix. La hausse des prix des carburants pourraient, toutefois, provoquer un effet domino sur d'autres structures de prix des autres denrées. L'augmentation des prix du transport public est aussi crainte par les consommateurs. Les transporteurs publics dans la Capitale ont déjà brandi la menace d'une hausse des frais dans la ville. Les produits de première nécessité, quant à eux, peuvent aussi être affectés par la hausse.

Mais le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, dirigé par Edgard Razafindravahy, est déjà au four et au moulin pour endiguer la hausse. Les stocks des denrées ont été renforcés et le plafonnement des prix a été convenu par le secteur privé pour certains produits comme le riz ou l'huile alimentaire. Les agents du ministère sont déployés dans le pays pour contrôler les prix affichés sur les étales. Les descentes dans plusieurs marchés communaux ont pu, en effet, suivre l'évolution des prix.