Madagascar: Tuned Music - Place au talent inexploitable

Les talents poussent comme des champignons à Madagascar. Tout le monde chante. La nouvelle génération possède une imagination débordante. Oui, la génération 2000 regorge de capacités. Ça, on ne peut pas le nier !

Mais, la plupart n'ont pas les moyens de se lancer dans cette carrière qui semble très lucrative. Ainsi, One line Tuned Music organise un évènement grandiose durant lequel les chanteurs et les beatmakers sont sollicités pour participer. La compétition débutera le jeudi 28 avril et se terminera le 13 juin 2022. L'idée du projet est de permettre aux artistes émergents d'accélérer leur carrière. En effet, ce projet a trois objectifs principaux. D'abord, il s'agit de favoriser les échanges culturels. Effectivement, cette initiative s'intègre dans une dynamique plus large dans le domaine musical à Madagascar.

Le gagnant bénéficiera d'une réalisation de clip vidéo avec diffusion pack gold sur Tuned Music. Une production d'un EP avec quatre singles dont la diffusion des trois singles se feront sur Tuned Music et la distribution se fera sur les plateformes internationales de streaming et de téléchargement pour les quatres singles. S'ajoute à cela la conception de deux lyrics vidéo accompagnement, le lauréat sera également produit pendant 12 mois après le concours : matraquage sur les radios et télévisions locaux et la création ou " Modification/Boost de page Facebook et chaîne Youtube pour artistes " sont prévus. Quant à la catégorie Beatmaker, le gagnant bénéficiera de la réalisation d'un visuel de qualité avec projet pour les futures productions, un payement abonnement Beatstars pendant un an, une collaboration avec deux producteurs et un artiste et enfin une paire de monitoring studio accompagnement.