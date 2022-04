Madagascar: CHU Anosiala - Deux journées de consultations gratuites à partir de demain

Toutes les personnes désirant se faire dépister de l'hypertension, du diabète et du cancer du col de l'utérus peuvent se rendre à l'hôpital Anosiala, jeudi et vendredi. Les consultations seront gratuites.

Le ministère de la Santé publique organise à partir de demain des journées portes ouvertes au Centre hospitalier universitaire (CHU) Anosiala. L'objectif étant de faire connaître au grand public les services auprès de cet hôpital, selon le directeur par intérim de cet établissement, le Dr Emilson Andriantahirintsoa.

Des consultations médicales gratuites seront ainsi organisées sur place et concernent les offres auprès des services ORL, d'imagerie comme l'échographie sans oublier les consultations infantiles sur les maladies saisonnières. Des séances de dépistage du diabète, de l'hypertension et du cancer du col de l'utérus seront également organisées sur les lieux. L'organisation de cet évènement sera appuyée par les partenaires du ministère et des médicaments seront ainsi distribués gratuitement aux personnes qui en ont besoin mais en fonction de leur disponibilité.

Réticence. Cet établissement est surtout connu pour la prise en charge des malades de la Covid-19, surtout ceux ayant développé la forme grave. D'après toujours le directeur par intérim du CHU Anosiala, le taux de fréquentation de cet hôpital a connu une augmentation depuis l'année 2015 mais il a connu une baisse considérable depuis la pandémie, c'est-à-dire en 2020. À noter que pas moins de 1 200 patients covidés ont été soignés dans cet hôpital.

" C'est un établissement de référence dans la prise en charge de la Covid-19 et c'est un point positif. À cause de cette " bonne " réputation, certains riverains qui n'ont pas contracté la Covid-19 mais souhaitant se faire ausculter ont préféré se rendre en ville par peur d'être contaminés ", renchérit-il. Pour redorer le blason de ce centre hospitalier, les responsables invitent ainsi le grand public à se rendre à Anosiala jeudi et vendredi pour bénéficier de toutes les offres gratuites sur place.