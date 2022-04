Madagascar: Faravohitra - Un bandit abattu par la police

Deux hommes, dont l'un a été abattu par la police, ont tenté de commettre une attaque à Faravohitra. Selon les premiers éléments de l'enquête, une patrouille de police est intervenue sur les lieux.

Cette dernière a surpris deux hommes suspects, âgés d'une trentaine d'années, et dont l'un était porteur d'une arme de poing. Les deux braqueurs se sont retrouvés nez-à-nez avec la patrouille et ont tenté de fuir. Après leur refus d'obtempérer, les forces de l'ordre ont fait feu, touchant mortellement l'un d'entre eux, a-t-on précisé de source policière, en ajoutant que le deuxième homme est parvenu à s'enfuir. Une enquête a été ouverte. Les habitants du quartier de Faravohitra ont été choqués par de récentes agressions survenues sur les lieux, entre autres des cas de vol à la tire.

La violence et les agressions se banalisent dans la localité et ses environs. La délinquance se développe dans de nombreux domaines, et les habitants de Faravohitra et les quartiers voisins ont de plus en plus peur. " Je redoute de sortir seule le soir dans notre quartier ", témoigne une mère de famille. " À part les problèmes de propreté des rues et d'éclairage, la présence de ces groupes de jeunes qui s'adonnent au vandalisme et à la prise de drogues nous fait peur ", a-t-elle ajouté.