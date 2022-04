Madagascar: Région Alaotra Mangoro - Vers l'amélioration du taux d'accès à l'électricité

Un renforcement des infrastructures. C'est ce que la Jirama entreprend, dans le cadre de son projet baptisé " Jiro Kanto ", qui vise à accroître le taux d'accès à l'électricité à Madagascar.

Au début de cette semaine, une délégation composée de représentants de la Jirama et du Ministère de l'Energie et des Hydrocarbures, a effectué une descente dans la région Alaotra Mangoro avec les autorités locales, pour visiter les centrales de production de la Jirama et identifier les besoins de réparation, de réhabilitation et d'extension. Deux sites de production d'électricité ont été visités à l'occasion. D'après les informations, il s'agit de deux centrales de production d'énergie renouvelable, où les infrastructures sont en cours de travaux, dans le cadre de la réalisation du Velirano n°2.

" La centrale hydroélectrique de Maheriara est située dans la Commune Morarano Kraoma et puise l'énergie du fleuve Ranomamovoka, en vue de produire une puissance de 1,3 MW. La deuxième centrale est celle d'Andraokabe, dans la commune Amparihitsokatra, qui fonctionnera grâce au fleuve d'Andraokabe et produira jusqu'à 1,6 MW d'électricité ", a indiqué le Directeur général par intérim de la Jirama, Rivo Radanielina, lors de la descente sur terrain. D'après ses dires, plusieurs communes de la région Alaotra Mangoro bénéficieront de ces centrales, notamment celles de Morarano Chrome, Amparafaravola, Andraoka Be, Imerimandroso, Andromba, Vohitraivo, Andrebakely etc. En tout, plus de 1 600 ménages pourront être raccordés à l'électricité, une fois que les travaux seront achevés.