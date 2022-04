Congo-Kinshasa: Nomination de l'Évêque de Matadi

Cité Du Vatican — Le Saint-Père François a nommé, le 23 avril 2022, Évêque de Matadi (République démocratique du Congo), le révérend André Giraud Pindi Mwanza, du clergé de Matadi, jusqu'à présent Administrateur Apostolique du même diocèse.

Son Excellence Mgr André Giraud Pindi Mwanza est né le 24 juillet 1964 à Kindomingielo, diocèse de Matadi, il est entré au Petit Séminaire de Kibula (1976-1984) et a complété ses études en philosophie au Grand Séminaire de Mayidi (1984-1988) et en théologie au Grand Séminaire Saint Jean XXIII de Kinshasa (1988-1993). Il a été ordonné prêtre le 18 septembre 1994.

Après son ordination sacerdotale, il a exercé les fonctions suivantes : Licencié en droit canonique à l'Université catholique du Congo à Kinshasa (1994-1997) ; Vicaire paroissial à Notre-Dame de la Sagesse à Kinshasa ; Chargé de cours en droit au Grand Séminaire interdiocésain de Mayidi (1997-2002) ; docteur en Utroque Iure à l'Université pontificale du Latran (2002-2006) ; Fidei donum et curé in solidum dans l'Unité pastorale Notre Dame de Compassion (2006-2013) et Défenseur du Lien dans le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg (2006-2019) ; Modérateur et Doyen de l'Unité pastorale de Nyon-Terre Sainte, diocèse de Lausanne (2013-2019) ; Vicaire général du diocèse de Matadi (2019-2021) et à partir de 2021 Administrateur apostolique sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis du même Siège.