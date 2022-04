Congo-Brazzaville: Commémoration - La langue chinoise célébrée à travers le monde

La Journée internationale de la langue chinoise est célébrée partout à travers le monde, le 20 avril. La République du Congo l'a célébrée pour la première fois à l'auditorium de la présidence de l'Université Marien-Ngouabi, le 23 avril.

La célébration de la journée au Congo a été marquée par l'organisation des ateliers, des séminaires, des concerts de musique chinoise, des concours linguistiques, des spectacles d'arts martiaux et des expositions de calligraphie pour mettre en valeur des auteurs, des poètes et des calligraphes chinois de premier plan. Les jeunes de plusieurs établissements ont chanté et dialogué à tour de rôle en chinois, joué des pièces de théâtre en chinois, pour montrer leur niveau dans cette langue et pour partager leur joie de l'apprendre.

Le directeur de l'Institut Confucius pour le Congo, Antoine Ngakosso, a indiqué que le chinois est l'une des langues les plus anciennes de la planète. Des fouilles archéologiques ont permis d'en retrouver des traces écrites remontant à quatre mille ans. Le chinois compte plusieurs milliers de dialectes mais le mandarin est le plus parlé de tous. L'apprentissage de l'écriture chinoise présente des défis pour les personnes dont le chinois n'est pas la langue maternelle mais aussi pour celles dont il est la langue maternelle. Elle est composée de plus de quatre-vingt mille caractères. Entre trois mille et cinq mille d'entre eux sont communément utilisés et chacun raconte une histoire.

Pour le directeur de l'Institut Confucius pour la Chine, Wang Yong Kang, l'enseignement de la langue chinoise au Congo a commencé dans les années 1980. A l'époque, il n'y avait que trois lycées publics dans lesquels cette langue était enseignée. C'est en 2012 qu'a été créé l'Institut Confucius de l'Université Marien-Ngouabi avant que ne commencent les enseignements en 2013. " Actuellement au Congo, dans une cinquantaine d'établissements, on enseigne maintenant la langue chinoise. A ce jour, il y a dix mille étudiants et élèves qui apprennent cette langue au niveau du Congo ", a fait savoir le directeur de l'Institut Confucius pour la Chine.

Les deux responsables de l'Institut Confucius ont souligné qu'il y a l'engouement des apprenants à la langue chinoise et la demande est très élevée. Du coup, il se pose maintenant un problème de formation des enseignants à la langue chinoise.

Organisée par l'Institut Confucius avec le soutien financier de l'ambassade de la République populaire de Chine en République du Congo, la célébration de la Journée internationale de la langue chinoise a été initiée par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture en 2010, cherchant à célébrer le multilinguisme, la diversité culturelle et à promouvoir l'utilisation équitable des six langues officielles que compte cette organisation, à savoir l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe. Chacune de ces langues a sa propre journée où les Nations unies et leurs affiliés profitent de l'occasion pour promouvoir le multiculturalisme et la compréhension interculturelle en mettant en valeur la riche histoire et la culture littéraire de chacune d'elles.

Notons que la date du 20 avril avait été choisie comme celle de la célébration de la langue chinoise pour rendre hommage à GangJie, un personnage mythique qui aurait inventé les caractères chinois, il y a environ cinq cent mille ans.