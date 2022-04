Congo-Brazzaville: Microfinance - L'Unoc s'active pour la relance du groupe Charden Farell

Les membres de l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo (Unoc), conduits par Jean Daniel Ovaga, leur président, ont échangé le 26 avril avec les responsables du Groupe Charden Farell afin de trouver des pistes de solutions visant à redynamiser cet établissement de microfinance.

Les deux parties ont abordé, au cours de la rencontre, plusieurs points, notamment les différents axes stratégiques de développement devant permettre au groupe Charden Farell de se redynamiser. Confronté à une rude concurrence face aux sociétés de téléphonie mobile, le groupe Charden Farell doit mutualiser ses compétences avec l'Unoc afin d'insuffler une nouvelle dynamique.

La synergie entre Charden Farell et l'Unoc entend également promouvoir et formaliser ses services en vue d'améliorer le climat des affaires et contibuer au développement de l'économie. " Nous sommes venus pour réfléchir aux solutions de financement à apporter au segment des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises.

Charden Farell et l'Unoc, c'est un lien. Cette structure a eu des difficultés avec l'avènement du numérique. De par notre implication, nous devons faire en sorte qu'elle continue à vivre. Cette visite de l'Unoc visait à débattre de ces questions pour envisager des pistes de solutions. Nous, patronat congolais, soutenons le groupe et lui témoignons notre confiance ", a indiqué Emmmanuel Sitou, vice-président de l'Unoc, chargé de métrologie et de sécurisation des produits électroniques.

Créé en 2003 et ayant pour activité principale le transfert d'argent, le groupe Charden Farell est une microfinance présente dans toutes les localités du pays. Il a pour mission de contribuer à la réduction du chômage et à la pauvreté ainsi qu'à l'inclusion financière de la majorité de la population.