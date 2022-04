Congo-Kinshasa: Otis Ngoma pressenti à la tête des Léopards locaux

Ce n'est plus qu'une affaire d'heures pour la nomination d'un nouvel entraîneur des Léopards locaux. Dans le tamisage, c'est l'ancien entraîneur du Daring Club Motema Pembe, Otis Ngoma qui est pressenti sélectionneur de cette équipe locale.

La compilation de candidatures reçues depuis l'appel lancé il y a pratiquement trois semaines, a placé le profil de ce technicien congolais au premier plan, indiquent des sources concordantes. Le problème qui se poserait pour le moment, confirme une source proche de la commission chargée de ce travail, c'est dans la désignation de ses adjoints. Pamphile Mihayo, Guy Bukasa, Bertin Maku ou encore Jean-Pierre Raoul Shungu, sont là, autant de noms qui sont cités pour faire partie de ce nouveau staff technique des Léopards locaux.

Pour rappel, depuis la débâcle de la RDC en quart de finales au dernier Championnat d'Afrique des nations CHAN Cameroun 2021, en pleine pandémie de la maladie à coronavirus, les Léopards locaux ne se sont plus engagés à une quelconque compétition. Avec le départ de Florent Ibenge pour le Maroc, l'équipe est restée pratiquement sans entraîneur.

A l'approche de nouvelles échéances notamment, les éliminatoires du prochain CHAN Algérie 2023, la Fédération s'est retrouvée dans l'urgence de trouver un nouveau sélectionneur local. Le profil selon la FECOFA, le prochain sélectionneur des Léopards A' devra être exclusivement de nationalité congolaise, détenteur de la Licence CAF Pro et la Licence A CAF ou l'équivalent en cours de validité. Il doit être en activité, mais disponible pour se consacrer entièrement à la sélection nationale.

Il devra également témoigner d'un savoir-faire et avoir des compétences en football de haut niveau en faisant preuve d'une expérience d'au moins 5 ans justifiée par des bons résultats en équipes nationales et équipes de division I du championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT). Il devrait avoir une parfaite connaissance du football africain et congolais en particulier, aussi disposer d'un bon carnet d'adresses au plan national. Il doit se soumettre aux textes réglementaires de la FECOFA et collaborer étroitement avec la Direction technique nationale (DTN). En outre, Il doit habiter Kinshasa, nulle part ailleurs. Il doit faire preuve de bonne moralité, de forte personnalité, de rigueur et discipline et avoir une parfaite connaissance de la langue française.