Afrique: C2 - Mazembe-RS Berkane, une affiche alléchante des demi-finales

Ce sera de bonnes retrouvailles pour Florent Ibenge et ses compatriotes congolais. Le Tout-Puissant Mazembe Englebert de la RD Congo affrontera la Renaissance Sportive Berkane du Maroc en demi-finale de la 19ème édition de la Coupe de la Confédération, match aller, le dimanche 8 mai prochain, au stade TP Mazembe, à Lubumbashi.

Les Corbeaux lushois se sont qualifiés, dimanche, au détriment de Pyramids FC (2-0/1-2). Les Marocains, quant à eux, ont barré la route aux autres Egyptiens d'Al Masry (1-0/1-2).

Les deux tombeurs des descendants des pharaons s'affronteront pour leur première confrontation.

Un choc qui permettra à l'entraîneur congolais, Jean-Florent Ibenge Ikwange de revenir au pays et retrouver le stade TP Mazembe, depuis son départ de l'AS V.Club de Kinshasa, il y a une année.

L'on note seulement que les hommes de Florent Ibenge qui ont eu du mal à s'imposer à l'extérieur durant cette compétition, feront face aux Corbeaux du coach Franck Dumas qui montent en confiance et en puissance même si la mayonnaise dans le jeu n'est pas encore au point. Le match retour au Maroc, interviendra le dimanche 15 mai, à 21h00'.

Dans l'autre demi-finale, Al Alhy Tripoli de la Libye jouera contre Orlando Pirates d'Afrique du Sud. Al Alhy a remporté le derby libyen et les Sud-africains se sont débarrassés des Tanzaniens de Simba FC aux tirs au but (4-3) au terme de 1-1 sur l'ensemble des deux matches cumulés des quarts de finale.

La Finale de cette Coupe de la confédération se jouera le dimanche 22 mai prochain.

Par ailleurs, l'on note que le TP Mazembe est sans nul doute, durant les deux dernières décennies et si pas plus, le seul club africain au Sud du Sahara qui a su tenir tête aux redoutables clubs de l'Afrique du Nord mieux soutenus financièrement et disposant des infrastructures sportives aux standards internationaux.

Dans le lot, on épingle le Maroc avec des équipes comme Raja et Wyddad Athlétique de Casablanca; l'Egypte avec Zamalek et Al Ahly; la Tunisie avec Espérance Sportive de Tunis et l'Etoile du Sahel ; l'Algérie avec l'Entente Sportive de Sétif et Mouloudia Club d'Alger pour ne citer que ces quelques fameux club sportifs qui sont régulièrement en compétitions africaines et ont des entrailles trouées et la peur aux talons chaque fois que le sort les aligne sur le chemin de Badia Ngwena. Maintenant, c'est le tour de RS Berkane.