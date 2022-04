Algérie: Soirée andalouse et chaabie à la salle Ibn Zeydoun

Alger — Un concert de variété musicale a été animé mardi soir à Alger devant un public de mélomanes qui a communié avec les rythmes andalous et chaabi authentiques.

Accueilli à la salle Ibn Zeydoun de l'Office Riadh El Feth (Oref) dans le cadre de son programme d'animation des soirées du mois ramadhan, le concert a drainé un public attiré par un répertoire dédié à cette occasion.Dans la première partie de soirée, quatre et interprètes de la musique andalouse ont gratifié le public d'un florilège de pièces rendues dans des rythmes et tons "légers" et surtout festifs.

Sous la baguette de Naguib Kateb, chef d'orchestre de l'association culturelle Kortoba d'Alger, aux cotés de solistes de l'Association El Djenadia de Boufarik (Blida), quatre jeunes interprètes et solistes de musique andalouse, ont interprété des pièces puisées de ce répertoire populaire.

Sur des modes "zidane et "reml maya" notamment, Haroune Chettab,Bilal Bestani, Nassima Haffaf et Radia Naoussal ont alterné malouf et chaabi algérien comme "mal lahbibi ma lou" et "hramet bik nouassi" adapté sur un rythme tongo.

"Nous avons donné quelque chose de léger pour le public surtout en ce mois de ramadhan à travers un tour des rythmes andalous constantinois et algérois notamment", a souligné Naguib Kateb, pour qui la nouba "rigide" et classique est plutôt adaptée aux grands festivals, concours et concerts.

Dans la deuxième partie de cette soirée, le public, tenu en haleine durant une heure sur des airs andalous, a été gratifié par des airs purement chaâbi avec des jeunes talents de l'Orchestre "Oueld Djazair". Des pièces de grands noms du chaabi notamment "Bahdja bida ma t'houl"de Dahmane El Harrachi, "Koul nour men en'our " de Hachemi Guerouabi et "Hada el wehch aaliya", pièce reprise par des maîtres de ce genre populaire, ont été brillamment rendues dans une communion totale avec un public "conquis".

Depuis début avril, l'Office Riadh El Feth (Oref) propose des spectacles de musique et de divertissement, dans le cadre de son programme d'animation des soirées du ramadhan qui se poursuit qu'au 1er mai prochain.