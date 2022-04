Algérie: Guerre de libération nationale - Commémoration du 64ème anniversaire de la grande bataille de Souk Ahras

Souk Ahras — Le 64ème anniversaire de la grande bataille de Souk Ahras a été commémoré, mardi à la maison de culture "Tahar Ouatar", une occasion pour mettre en exergue les sacrifices des aïeux pour le recouvrement de la liberté, et ce en présence du représentant du ministère des Moudjahidines et des Ayants-droit, des autorités locales civiles et militaires, de moudjahidine et d'enfants de chouhada ainsi que des représentants de la société civile.

Le ministre des Moudjahdine et des Ayants-droit, Laid Rebigua a affirmé dans un message lu en son nom par l'inspecteur général de la tutelle, Omar Ben Saadallah, que la grande bataille de Souk Ahras "a contribué à la mise en place d'une stratégie permettant la réorganisation des opérations de franchissement des éléments de l'Armée de libération nationale (ALN)".

"Les forces de l'ALN ont démontré durant cette bataille l'image de l'union du peuple algérien et sa résilience à combattre le colonialisme français, avec la participation de moudjahidine de plusieurs régions du pays", a-t-il poursuivi.

Le ministre a ajouté que la commémoration de cette épopée s'inscrit dans le cadre du "rôle pionnier du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit dans la perpétuation et la publication des exploits de la guerre de libération, comme principal jalon pour la construction del'identité nationale".

Cela se traduit par le grand intérêt accordé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la promotion de l'histoire nationale et la préservation de la mémoire de la nation pour permettre à la génération de l'indépendance de s'en inspirer, renforcer les liens d'appartenance et développer le sens du patriotisme chez la jeunesse pour lutter contre la culture de l'oubli".

L'inspecteur général du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit a commencé sa visite en se rendant au cimetière des martyrs de la commune de Souk-Ahras, où l'hymne national a été écouté, une gerbe a été déposée et la Fatiha a été lue, à la mémoire des chouhada, avant de superviser la mise en service du réseau de gaz naturel au profit de 350 foyers dans les mechta d'El Djalil et Aïn Tamatmat dans la commune de Zaarouria, et donner le coup d'envoi du début des travaux pour la réalisation d'une voie entre la mechta d'Oued Chouk et l'agglomération "Chabbi Moussa" sur une distance de 1,4 km pour désenclaver la région.

Le même responsable a également visité un atelier pour la réalisation d'un Centre de repos pour les moudjahidine dans la commune de Souk Ahras et la distribution de 633 décisions pour bénéficier de parcelles de terrains dans la commune de Bir Bouhouche et de 77 logements de type LPA dans la commune de Souk Ahras.