Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Première assistance humanitaire du gouvernement en faveur des déplacés de Jomba

Au moins quatre véhicules contenant des vivres et non vivres du gouvernement congolais ont été acheminés le mardi 26 avril à Rutshuru-centre (Nord-Kivu). Cette assistance est en faveur des déplacés de Jomba qui ont fui les affrontements entre le M23 et les FARDC, depuis fin mars dernier.

C'est à la suite d'une promesse du Premier ministre, Sama Lukonde, lors de son dernier séjour à Goma, au début avril.

Environ 14 000 ménages ont été identifiés dans au moins 8 sites situés dans divers milieux de refuge, sans parler de ceux qui sont réfugiés en Ouganda.

D'après le député national Remy Segihobe, le gros des ménages se trouvent, notamment à l'Ecole primaire Rugabo et au stade de Rutshuru, mais aussi vers Kinuni dans le Busanza. Cette assistance d'urgence ne pourra pas durer plusieurs jours, car les besoins sont énormes, déclare cet élu de Rutshuru :

" Les gens ont besoins de vivres, avoir plus ou moins des conditions d'existence minimum, par exemple il n'y a pas des tentes pour beaucoup des gens. Il y a des gens qui dorment à même le sol et à ciel ouvert, il faut des matelas. Les besoins, ce sont aussi les soins médicaux, il y a beaucoup des blessés, des malades et tout ce qui est hygiène, l'eau, le chlore ".