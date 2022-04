Madagascar: Brunelle Razafitsiandraofa - " Je n'ai aucun problème avec le président Andry Rajoelina "

Soja Jean André alias Kaleta assume son rôle en tant que conseiller politique du président de la République. Hier, le président national du parti Liaraike a convoqué ou invité (c'est selon) dans son bureau à Ambohitsorohitra le député d'Ikongo, Jean Brunelle Razafitsiandraofa. Kaleta décide de prendre ses responsabilités pour raisonner le vice-président de l'Assemblée nationale qui, depuis quelque temps, semble avoir pris ses distances avec le parti au pouvoir.

Apparemment, le conseiller spécial du président a réussi sa mission. Un rappel à l'ordre concernant les principes de la discipline du parti figurait au menu de cette rencontre à l'issue de laquelle Brunelle Razafitsiandraofa a exprimé sa satisfaction. " La décision du président Andry Rajoelina de nommer le sénateur Kaleta et le général Richard Ravalomanana parmi ses conseillers politiques est une bonne idée vu qu'ils disposent d'une grande expérience politique. Ils maîtrisent complètement le domaine de la politique... Leur présence dans l'entourage du président facilite le contact entre le Chef de l'Etat et les parlementaires qui sont les porte-paroles de la population ", a-t-il annoncé tout en remerciant le Chef de l'Etat pour cette initiative.

Frustrations. Il, c'est Brunelle Razafitsiandraofa qui a tout de même souligné l'existence d'une difficulté d'accès aux membres du gouvernement, provoquant des frustrations au niveau des parlementaires. Dans la foulée, le vice-président de l'Assemblée nationale en charge de la province de Fianarantsoa a déclaré qu'il n'a aucun problème avec le président Andry Rajoelina. En outre, selon ses dires, il est aussi en bons termes avec la plateforme IRD et le parti TGV. " Il est du devoir du bureau national du parti de faire un rappel à l'ordre lorsqu'un membre du parti passe outre la discipline. Pour ma part, j'en prends acte et je me soumets aux consignes ", a-t-il soutenu.

Désormais donc, la discorde entre l'élu d'Ikongo et le parti au pouvoir relève de l'histoire ancienne. " Je suis membre du parti et je continue d'assumer mes responsabilités au sein du TGV ", a-t-il souligné. À un an et demi de la prochaine élection présidentielle, la rencontre avec Kaleta a surtout été axée sur le domaine de la politique. L'occasion a également permis au député d'Ikongo de discuter avec le conseiller spécial du président à propos des aspirations de la population de sa circonscription. Les deux personnalités ont notamment évoqué les principaux projets sociaux et les infrastructures à réaliser à Ikongo et dans la région Fitovinany.