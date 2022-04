Madagascar: Palais de Mahazoarivo - Le Directeur régional de l'UNICEF chez le PM

En mission à Madagascar, le Directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, Mohamed Moustapha Malick Fall a rencontré hier matin au Palais de Mahazoarivo, le Premier ministre Christian Ntsay.

Coopération. Les deux hommes ont reconnu que les priorités de l'agence des Nations Unies et celles du gouvernement malgache sont similaires notamment dans le domaine de l'enfance et de la santé. Ils ont aussi souligné la nécessité de la coopération entre l'UNICEF et Madagascar face aux catastrophes naturelles dues aux changements climatiques.

Le haut fonctionnaire onusien et le locataire de Mahazoarivo se sont accordés à dire qu'il importe de se préparer à l'avance et non de réagir après-coup par rapport aux cataclysmes qui reviennent de plus en plus tous les ans.