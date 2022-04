Madagascar: Défense des droits de l'Homme - Des jeunes issus de la société civile formés

L'UNESCO forme 80 jeunes issus de la région Atsimo-Andrefana. Une formation suivant une sérieuse sélection, capable de perpétuer les objectifs de Peace Building Fund (Fonds dédié à la construction de la paix).

80 jeunes, tous issus de différentes organisations de la société civile (étudiants, journalistes, autres jeunes, sans discrimination, garçons et filles en situation de handicap), sont venus se présenter à Betsinjaka (Tuléar II) du 21 au 26 Avril. Ils sont prêts à s'imprégner des nombreuses thématiques, assurant à la Communication aux droits de l'Homme, une formation quasi-complète (y compris samedi et dimanche).

Objectif : mettre sur pied un Observatoire aux Droits de l'Homme, dans le cadre du projet Rary Aro Mada, initié par l'Unesco, le Haut Commissariat aux Droits de l'Homme et le Collectif Régional des Organisations des Personnes en situation de handicap de la région Atsimo-Andrefana (CROPH). Face à cette lourde responsabilité, l'enthousiasme des jeunes est de mise, puisqu'on va parler de réseaux sociaux, comme Facebook et ses pièges à éviter, absolument, pour bâtir un avenir meilleur où régneraient la sécurité et la paix. Les jeunes n'ont pas déçu les organisateurs, puisque la plupart se sont mis à l'œuvre avec fougue. Situation nécessaire pour renforcer leurs capacités d'analyse, de plaidoyer et de remontée des informations. Des thèmes illustrant la défense des Droits de l'Homme ont été priorisés, exécutés par de très bons intervenants locaux, parfaitement qualifiés en leurs thématiques respectives.

La formation a été précédée par la signature d'un protocole d'accord entre la Préfecture, chapeautant la Justice et les Forces de Défense et de Sécurité (FDS), d'une part, et les organisations des sociétés civiles de la région Atsimo-Andrefana (PFROSCAA), de l'autre.

L'organisation et la sélection des participants ont été réalisées, conjointement, par les directions régionales de la Communication, de la Population et de la Jeunesse et des Sports, avec la participation active du CROPH, représenté par le dynamique Patrick Ramaroson. Madame la Représentante de la Commission Nationale de l'Unesco et son équipe sont restées sur place pour veiller au bon déroulement de l'atelier. Résultat : une grande satisfaction des participants venus des neufs districts de la RAA.