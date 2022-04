Afrique: Huawei encourage une croissante durable par le recours des technologies numériques dites vertes

« Bâtissons ensemble l'avenir numérique en Afrique ». C'est le thème autour duquel Huawei avait convoqué la réflexion le mardi 27 avril 2022 à Shenzhen dans le cadre du 19ème Huawei Analyst Summit.

En conférence de presse virtuelle ce mercredi 27 avril, M. Adnane Ben Halima, Vice-Président en charge des relations publiques de Huawei Afrique du Nord confie que l'objectif était de présenter l'approche de Huawei en matière d'innovation et de construction d'un monde intelligent plus vert.

Une vision que ce géant de la technologie veut mettre en œuvre en Afrique où il s'investit pour accompagner la transformation numérique.

C'est ainsi qu'il compte renforcer son approche de l'innovation, équiper toutes les industries pour qu'elles passent au numérique et à l'intelligence mais également contribuer à construire un monde à faible émission de carbone avec des outils adaptés.

Sur cet aspect, la société a annoncé sa vision de permettre des connexions 10 Gbps partout avec 5.5G et F5.5G, et de prochaines évolutions avec des réseaux sans fil et fixes.

Ensemble, précise M. Ben Halima, ceux-ci prendront en charge un plus large éventail d'exigences de réseau de niche, y compris une expérience plus immersive dans les maisons.

Á cela s'ajoute la faible latence et la haute fiabilité nécessaires pour les scénarios de contrôle industriel.

Selon lui, le volet « vert » est un aspect stratégique pour Huawei en proposant des outils qui consomment moins d'énergie avec des technologies nouvelles qui utilisent l'intelligence artificielle, des solutions numériques plus efficace et plus optimiser.

A l'en croire, depuis 2012, Huawei a réduit de 32% l'émission carbone sur ses équipements. Dans ce contexte post crise Covid-19, Huawei encourage la mobilisation envers une croissance durable par le recours à des technologies numériques dites vertes.

Interpellé sur l'accessibilité de ces technologies de pointe, le Vice-Président en charge des relations publiques de Huawei Afrique du Nord pense que théoriquement tous les pays africains peuvent avoir accès aux technologies nouvelles.

Il invite à initier une stratégie de migration avec un rythme soutenu pour accompagner la transformation digitale dans le continent. Ce qui, à son avis, dépend de plusieurs facteurs dont le mode de gouvernance de l'écosystème et qui fera de la digitalisation une priorité.

Sur cette lancée, la multinationale veut encourager l'entreprenariat. A travers son programme Huawei Spark, elle collabore avec des startups plus disruptives pour définir les technologies de demain.

Un programme qui entre en Afrique à partir de la région Nord où Huawei booste les startups désignés avec l'ouverture d'un cloud dédié pour avoir accès aux financements et aux marchés.

Dans le même tempo, Huawei indique la nécessité de former les talents africains aux technologies de l'information et de la communication mais aussi la mise en œuvre d'une coopération mutuellement bénéfique avec les partenaires et collaborateurs de Huawei Afrique du Nord sur le continent.