Afrique: 19e Huawei Analyst Summit - L'industrie et la stratégie de développement de Huawei au menu

Huawei a donné, hier à Shenzhen, le coup d'envoi du 19e Huawei Analyst Summit. Événement hybride se tenant en présentiel et en ligne, ce Sommet a rassemblé des analystes de l'industrie, des analystes financiers, des leaders d'opinion clés et des représentants des médias du monde entier, souhaitant en apprendre davantage sur les tendances futures de l'industrie et la stratégie de développement de Huawei.

Dans son allocution d'ouverture, Ken Hu, président tournant de Huawei, s'est exprimé sur l'approche de Huawei en termes d'innovation et de construction d'un monde intelligent plus écologique. Ken Hu a ainsi déclaré : " Nous renforcerons notre approche en matière d'innovation, tout comme nous équiperons l'ensemble des industries afin qu'elles passent au numérique. Nous participerons également à la construction d'un monde à faible émission de carbone. Ces éléments sont essentiels à la croissance de notre entreprise. " Lors de son intervention au Huawei Analyst Summit 2022, Ken Hu s'est particulièrement exprimé sur trois initiatives clés du Groupe. D'abord, indique-t-il, Huawei s'est donné pour ambition d'innover en permanence et de faire progresser l'industrie.

En termes de connectivité, Huawei continue de faire avancer l'industrie. Le Groupe a pour ambition de permettre des connexions 10 Gb/s partout grâce à la 5.5G et à la F5.5G, celles-ci étant les prochaines évolutions des réseaux sans fil et fixes. L'évolution de ces derniers permettra de répondre à un plus large éventail d'exigences en matière de réseaux de niche, en offrant notamment une expérience plus immersive dans les foyers, une faible latence et une grande fiabilité nécessaires aux scénarios de contrôle industriel.

En matière d'informatique, Huawei redéfinit les architectures des systèmes pour les nœuds individuels, les logiciels de base et les centres de données dans le but d'augmenter considérablement les performances des systèmes et leur efficacité énergétique. En ce qui concerne les services cloud, Huawei développe MetaStudio, un pipeline de contenu numérique de bout en bout/intégral, basé sur le cloud et qui accélérera considérablement la production de contenu numérique. Quant aux appareils, Huawei vise à fournir aux consommateurs une expérience intelligente dans tous les aspects de leur vie, - ce que l'entreprise appelle une expérience Seamless AI Life -, accélérant efficacement la convergence des mondes physique et numérique.

Ensuite, le groupe investit également dans la transformation numérique afin de créer de la valeur ajoutée pour les clients. En ce sens, Huawei dit adapter ses produits et ses portefeuilles de produits aux différents scénarios industriels. Dans le même temps, l'entreprise commence à pré-intégrer et à pré-vérifier les produits, en effectuant au préalable tout le travail complexe permettant de faciliter la transformation numérique de ses clients et partenaires. En s'appuyant sur Huawei Cloud, Huawei vise à encourager l'innovation à travers les services en transformant l'infrastructure, la technologie et l'expertise en services reposant sur le cloud, et en facilitant la migration vers le cloud pour les clients opérant dans différents secteurs.

Enfin, le groupe Huawei a pour objectif d'optimiser l'alimentation et la consommation d'énergie en ayant recours aux technologies numériques, afin de permettre un développement à faible émission de carbone. Dans cette lancée, Huawei redéfinit le secteur photovoltaïque avec l'IA, le cloud et autres outils numériques afin de stimuler la production d'énergie renouvelable. Huawei développe également des solutions à faible émission de carbone au niveau des systèmes pour les infrastructures TIC vertes, en se focalisant sur les stations de base sans fil et les centres de données.