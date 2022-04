Ethiopie: Le système de santé du Tigré s'est totalement effondré - les médecins locaux tentent d'"improviser"

Addis Abeba — Quatre semaines après le cessez-le-feu humanitaire déclaré par le gouvernement éthiopien d'Abiy le 24 mars (voir Agence Fides 25/3/2022), qui avait suscité l'espoir des populations concernées, seuls cinq convois d'environ 150 camions sont entrés dans la région du Tigré.

Selon une évaluation des Nations unies, au moins 100 camions de nourriture et d'autres fournitures d'urgence sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins de six millions de personnes dans la région.

"Un convoi tous les quinze jours n'aide personne", a déclaré un fonctionnaire impliqué dans l'opération humanitaire. Ils ont montré que les conteneurs peuvent atteindre les zones touchées, mais la réalité est que le gouvernement utilise l'aide dans le cadre du processus politique.

Selon des sources officielles, le gouvernement a rejeté ces affirmations et avait précédemment accusé le Front populaire de libération du Tigré (TPLF) de piller les camions et de bloquer la route empruntée par les convois humanitaires dans la région voisine d'Afar. Cependant, les travailleurs humanitaires se demandent pourquoi l'aide ne circule pas.

Dans la note reçue par l'Agence Fides, il ressort qu'un minimum de secours a été apporté par les fournitures médicales et alimentaires transportées par avion à Mekelle par l'Organisation mondiale de la santé et la Croix-Rouge. Mais les médicaments transportés par avion ne représentent que quatre pour cent des besoins, et le manque de carburant signifie que de nombreux médicaments expirent avant d'avoir pu être transportés vers les centres de santé. "Il arrive que des patients chanceux reçoivent des médicaments périmés", a déclaré un haut fonctionnaire du bureau régional de la santé de Tigray. "Les autres souffrent et meurent sans aucun traitement."

"Nous avons essayé d'improviser", a déclaré un agent de santé de la maternité de l'hôpital Ayder. "Nous disons aux femmes d'apporter leurs vêtements à l'hôpital pour les utiliser comme gaze et compresses pendant les opérations et les accouchements. Les longs trajets que les femmes enceintes sont contraintes d'effectuer dans des conditions dramatiques en raison du manque de moyens de transport ne sont que la partie visible de l'iceberg", a-t-il souligné. "Une jeune femme de 20 ans a perdu l'un des jumeaux qu'elle portait et a développé de graves complications après avoir été portée pendant 18 heures sur une civière en bois à Ayder. Une autre femme, âgée de 31 ans, est morte après avoir fait une hémorragie pendant l'accouchement parce qu'il n'y avait pas de sang pour une transfusion. Un troisième, âgé de 28 ans, est mort d'une infection facilement traitable." Le médecin ajoute des détails : "la plupart d'entre eux meurent à domicile en raison du manque d'accès et de la défaillance des structures de santé. Tout cela pourrait être facilement évité, c'est certain".

"À cela s'ajoutent les coupures de courant continuelles qui bloquent l'approvisionnement en oxygène à Ayder. Le système d'oxygène du centre de santé a pris feu deux fois le mois dernier parce que le personnel est incapable de l'entretenir, faute de pièces de rechange. Les ventilateurs de l'hôpital sont alimentés par un générateur mais, à plusieurs reprises, les infirmières - et parfois même les proches des patients - ont dû faire fonctionner le ventilateur "de leurs propres mains" en raison de la panne de courant. Lorsque cela se produit, la plupart du temps, ils meurent. Tout cela est très traumatisant", conclut le médecin.