Sénégal: " Intensifier les discussions pour sortir de cette situation de crise ", Cheikh Tidiane Gadio sur le différend CEDEAO-Mali

Cheikh Tidiane Gadio s'est un peu penché sur la situation au Mali :

" J'ai simplement lancé un appel en disant que nous sommes unanimes y compris les frères du Mali, du Burkina et de la Guinée et de partout. Les changements anticonstitutionnels ne sont pas la meilleure voie pour régler nos problèmes. C'est arrivé et nos institutions ont fait fonctionner les chartes, les textes et ont mis des sanctions par rapport au Mali. C'est qu'il nous faut rapidement intensifier les discussions pour sortir de cette situation de crise parce que ces sanctions qui frappent le Mali nous font mal et font mal au Mali aussi et nous bouleverse tous.

Et nous savons que le Mali est dans une situation difficile surtout avec la guerre contre le terrorisme et tous les problèmes que rencontre ce grand pays Africain/ Il faut qu'une solution soit trouvée et dans le respect de nos institutions et de nos textes en tenant compte des souffrances et des difficultés du peuple malien car si le peuple malien souffre, tous les pays de l'Uemoa vont ressentir la même chose ".