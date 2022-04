Sénégal: Ibrahima Niane ne sera pas retenu par le FC Metz (média)

Dakar — L'attaquant sénégalais du FC Metz (élite française), Ibrahima Niane, ne devrait pas, la saison prochaine, faire partie de l'effectif de son club, classé dernier de la Ligue 1 et très proche de la relégation, croit savoir le quotidien sportif français, L'Equipe.

Dans son édition de mardi, le journal sportif français met l'ancien pensionnaire de Génération Foot dans le lot des joueurs "engagés au-delà de cet été mais, mais appelés à être vendus ou libérés. Fauché dans son éclosion en début de la saison 2020-2021 en octobre 2020 par une blessure aux ligaments croisés du genou, alors qu'il venait de marquer six buts en Ligue 1 française, Ibrahima Niane n'est pas revenu à son meilleur niveau cette saison. Il a même été relégué au second plan par Frédéric Antonetti, son entraîneur du FC Metz qui le titularisait régulièrement en début de saison. En 26 matchs joués cette saison, Niane, sous contrat jusqu'en 2024 avec Metz, n'a jusque-là marqué que trois buts cette saison. Ibrahima Niane, qui avait pris part à la CAN et à la Coupe du monde U20 en 2017 et a été le meilleur buteur de la Ligue 1 sénégalaise en 2017 avec 19 réalisations. Outre Niane, les autres sénégalais de Metz, Opa Nguette (en fin de contrat) et Pape Matar Sarr qui avait signé un contrat en faveur de Tottenham (Angleterre), vont aussi quitter le club.

Dans le cadre de la reconstruction du FC Metz, L'Equipe agite le retour du sénégalais, Cheikh Tidiane Sabaly, prêté à Quevilly (Ligue2) et de l'international gambien, sociétaire de Seraing FC, un club belge succursale de l'équipe lorraine. Le quotidien sportif français fait dans le même temps savoir que la signature du premier contrat professionnel du défenseur Amadou Mbengue, tardait à se matérialiser. "Les débuts du défenseur de 20 ans ont attiré l'œil de plusieurs clubs allemands dont Fribourg et Hoffenheim", rapporte la publication. Le FC Metz à la recherche d'un nouveau directeur pour son centre de formation, avait jeté son dévolu sur Olivier Perrin, mais celui-ci après avoir dirigé ledit centre entre 2018 et 2021, a préféré rester au Sénégal où il est directeur des opérations et entraîneur de Génération Foot.