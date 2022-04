Afrique: CAN féminine - Le Sénégal doit s'attendre à du lourd

Dakar — L'équipe féminine du Sénégal, qualifiée à la Coupe d'Afrique des nations (CAN), après 10 ans d'absence, est assurée de tomber dans la poule du Maroc, le pays organisateur, ou le Nigeria ou le Cameroun, deux cadors du football africain.

Les Lionnes ne sont pas tête de file pour le tirage au sort de la CAN 2022 qui aura lieu ce vendredi à 20h 30 au Complexe Mohamed VI de Rabat (Maroc). Elles chercheront à faire mieux contre ces trois sélections (Maroc, Nigeria et Cameroun) qui ont été choisies comme tête de file en raison de leurs récents résultats. Le Maroc abritera la compétition du 2 au 23 juillet et pour la première fois, 12 sélections nationales y prendront part. Outre le Maroc (pays hôte), le Cameroun (2-ème équipe la mieux classée), le Nigeria (tenant du titre), le Sénégal, les autres équipes qualifiées sont le Botswana, le Burkina Faso, le Burundi, l'Afrique du Sud, le Togo, la Tunisie, l'Ouganda et la Zambie.

A part, le Maroc qui est dans la poule A, le Cameroun dans la poule B et le Nigeria dans la C, les autres, le Togo, l'Ouganda, la Zambie, le Burundi, la Tunisie, le Sénégal, le Botswana, le Burkina Faso et l'Afrique du Sud seront dans le même pot, selon la CAF. Trois pots additionnels seront utilisés et chacun de ces pots contiendra trois (3) boules, poursuit la CAF, expliquant la procédure du tirage au sort. La première boule tirée du pot 1 ira dans le groupe A, celui du Maroc, une boule sera tirée du pot A pour déterminer sa position (A2, A3, A4) dans le groupe. La deuxième boule tirée du pot 1 ira dans le groupe B, une boule sera tirée du pot B pour déterminer sa position (B2, B3, B4) dans le groupe, poursuit le même texte. La troisième boule tirée du pot 1 ira dans le groupe C, une boule sera tirée du pot C pour déterminer sa position (C2, C3, C4) dans le groupe. Cette procédure sera répétée pour toutes les équipes restantes du pot 1, ajoute la CAF, relevant que les poules seront ainsi constituées de quatre équipes chacune.