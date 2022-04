Congo-Brazzaville: Atteintes à la liberté de la presse - L'Olpa préoccupé par l'incarcération des journalistes à Bumba

L'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique (Olpa) s'est dit préoccupé par l'incarcération des journalistes de la Radio Mwana Mboka, station privée émettant à Bumba, dans la Mongala, à 106 km de Lisala, chef-lieu de la province.

Selon l'Olpa, Albert Muhila, Dieu Agba et Patrick Gbondo ont été interpellés, le 22 avril, au siège de leur média par les éléments du Groupe mobile d'intervention de la police nationale congolaise basé à Bumba. " Après une brève audition, ils ont été transférés à la prison centrale de Bumba ", a fait savoir cette organisation, le 26 avril.

Sans se prononcer sur le fond de l'affaire, l'Olpa espère que les trois journalistes incarcérés bénéficieront d'une bonne administration de la justice. Il pense également que le droit d'informer et d'être informé garanti par la loi congolaise et les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme sera préservé.

Cette interpellation, précise l'Olpa, est intervenue peu après la diffusion de l'émission "Bosembo pe bosolo", autrement dit "Justice et vérité", présentée par Dieu Agba. " Au cours de cette émission, MM. Timothée Abata et Galilée Likumu, respectivement coordonnateur et vice-coordonnateur d'une association locale dénommée "Lion", ont émis des critiques sur les actions du vice-Premier ministre et ministre de la Fonction publique au gouvernement central, exigeant des preuves de son appartenance à la ville de Bumba et remettant en cause sa qualité de rassembleur avant l'élection d'un nouveau gouverneur de province ", a expliqué l'Olpa.