Congo-Brazzaville: Circulation routière - Retrait bientôt de permis en carton rose à Pointe-Noire et au Kouilou

Une délégation de la Direction générale des transports terrestres, conduite par son directeur, Girest Sadate Manzekele Bokenga, a échangé le 20 avril dernier avec le patronat des transporteurs de Pointe-Noire et du Kouilou. L'objectif a été d'envisager le lancement de l'opération de retrait des permis en carton rose dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou.

La rencontre a permis la prise de quelques mesures avant le lancement effectif du retrait des permis en carton rose, notamment la mise en place d'une commission tripartite composée des représentants de la Direction générale des transports terrestres, de la police et ceux de l'intersyndicale des transporteurs en commun du Congo; la transformation des permis de conduire en carton rose et permis provisoire moyennant la somme de 50 000 francs CFA; la sensibilisation des usagers de la route détenteurs des permis de conduire non transformés en permis sécurisé pendant une période de deux mois.

Selon Girest Sadate Manzekele Bokenga, sur 100% des permis de conduire roses en circulation, à peine 10 ou 20% sont vrais. Ainsi a-t-il assuré que toutes les dispositions ont été prises pour qu'en un seul jour, la Direction générale des transports terrestres soit capable de produire cinq cents permis de conduire informatisés et sécurisés.

Pour sa part, Geoffroy Jean Claude Yelebantou Makana, président du patronat des transporteurs à Pointe-Noire et au Kouilou, a indiqué que cette rencontre est la bienvenue, car les autorités en charge des transports terrestres ont pu se rendre compte qu'il y a beaucoup de faux permis de conduire en circulation dans les principales ville du Congo. " Le patronat des transporteurs de Pointe-Noire et du Kouilou ne dépend pas de celui de Brazzaville. Il était donc normal que les membres de la Direction générale des transports terrestres viennent à Pointe-Noire en vue de trouver un compromis afin que toutes les entités syndicales prennent part au débat. Cette commission regardera dans les détails les questions qui nous concernent ", a-t-il déclaré.

Rappelons qu'il s'est tenu également le 22 mars dernier, à Brazzaville, une réunion tripartite entre la police, l'intersyndicale des transporteurs routiers du Congo et la Direction générale des transports terrestres. Depuis l'institution du permis de conduire informatisé et sécurisé par décret n°2011-105 du 11 février 2011, l'on note l'existence de deux types de permis ainsi que la prolifération des attestations provisoires de permis de conduire. Cette situation crée une confusion sur la voie publique avec l'existence des faux documents de conduire ayant pour conséquence l'insécurité routière. Ne répondant plus à la règlementation en vigueur, depuis plus de dix ans, le permis de conduire en carton rose pose un problème de sécurité des usagers de la route car ces derniers ne sont pas couverts par l'assurance en cas de sinistre.