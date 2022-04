Congo-Brazzaville: Education - Lancement des opérations de lutte contre la fraude en milieu scolaire

" Nous n'avons besoin d'aucune facilité extérieure ni d'aucune corruption des surveillants de salle, des chefs de centre, ni d'aucne pratique de force pour se distinguer et réussir dans la vie scolaire ", a indiqué, le 26 avril, le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, au Complexe scolaire Révolution-Gampo Olilou, lors du lancement officiel de la campagne des opérations de lutte contre la fraude dans les établissements scolaires publics et privés ainsi que dans les centres d'encadrement.

L'opération permettra de décourager les fraudeurs et de démanteler les réseaux mafieux organisés par les acteurs véreux en milieu scolaire et pendant le déroulement des examens et concours d'état.

La fraude est une mauvaise pratique qui constitue un frein au développement. C'est un phénomène souvent pratiqué par les parents d'élèves, les surveillants, les élèves et fonctionnaires de l'Etat et bien d'autres. Elle se manifeste par les actes d'antivaleurs, comme la transhumance des élèves d'un établissement à un autre, le mercenariat, le traitement des sujets d'examen en classe par un groupe quelconque, la diffusion des informations par différents moyens de communication, la falsification des diplômes, la liste n'est pas exhaustive.

Le ministre a indiqué à cette occasion que ce phénomène doit être combattu par tous les moyens, afin de valoriser les résultats de tous par le biais de l'école. Selon lui, ce mécanisme a été mis en place pour combattre la fraude afin de permettre aux apprenants de mériter leur diplôme.

Le ministre du Contrôle d'Etat, chargé de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs, Jean Rosaire Ibara, de son côté, a invité tous les acteurs impliqués dans l'organisation des examens et concours d'Etat au respect des règles éthiques pour l'accomplissement de leurs tâches, ajoutant que la responsabilité de tous les citoyens est nécessaire dans l'éducation des apprenants ainsi que dans leur formation pour l'investissement majeur du pays.

Le directeur de la Lutte contre la fraude en milieu scolaire, Frédéric Menga, a déploré les mauvaises pratiques observées pendant les examens. Il a promis que cette année le contrôle sera plus approfondi en comparaison avec les années antérieures.