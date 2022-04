Congo-Brazzaville: Initiative Cafi - Le Congo a lancé ses premiers projets de plantations agroforestières

L'opérationnalisation des Projets de réduction des émissions de gaz carbonique issues des forêts (Preforest Congo) et de renforcement du potentiel en bois-énergie durable en République du Congo (Prorep bois-énergie) a été actée, le 26 avril, au cours d'un atelier national. Au total, quatorze mille hectares de plantations forestières seront réalisés dans cinq départements du pays.

Un financement de 37,6 millions de dollars, soit 22,3 milliards de francs CFA, a été mobilisé par l'Initiative pour la forêt d'Afrique centrale (Cafi) et le Fonds vert pour le climat, pour la réalisation des activités liées à l'atténuation et l'adaptation aux changements climatiques, ainsi que de la gestion durable de la biodiversité. Le Preforest-Congo sera exécuté pendant huit ans dans les Plateaux, le Pool, la Bouenza, le Niari et le Kouilou.

Environ 11 800 hectares de plantations forestières et agroforestières sont prévus dans le cadre du Preforest, afin de contribuer à la réduction des émissions de carbone d'un million de tonnes d'équivalent de gaz carbonique (CO2) par an. Ce projet vise à réduire les émissions causées par l'agriculture sur brûlis et le bois-énergie. Il vise également à diversifier les systèmes productifs pour engendrer des bénéfices économiques et sociaux à la population locale et à augmenter leur résilience aux changements climatiques.

Le second projet Prorep entraînera la mise en place de 2 700 hectares de plantations forestières et agroforestières dans les Plateaux et le Pool. L'initiative cible plus de cinq cents bénéficiaires et contribuera à la réduction des émissions de l'ordre de 830 230 tonnes d'équivalent CO2 par an, à en croire la ministre de l'Économie forestière, Rosalie Matondo. Prévu pour cinq ans, le Prorep bois-énergie représente sept millions de dollars, environ quatre milliards francs CFA, grâce à un financement du Cafi.

L'implémentation de ces projets d'adaptation climatique, a estimé Rosalie Matondo, procède de la solution fondée sur la nature choisie par la République du Congo depuis le lancement du Programme national d'afforestation et de reboisement et de la contribution nationale déterminée à la lutte contre les changements climatiques. Leurs résultats impacteront, a-t-elle poursuivi, l'économie du pays, grâce aux revenus générés par les crédits-carbone et la vente de produits forestiers et agricoles ; l'environnement par la conservation de la biodiversité et la fertilité des sols ; le social par l'implication des communautés locales et la création de nombreux emplois.

" Il faut rappeler que le besoin de financement du Plan d'investissement de la Redd+ de notre pays est estimé à 1,7 milliard de dollars américains, soit plus de 1000 milliards F CFA. C'est dire que nos besoins de financement demeurent encore importants. C'est pourquoi, je voudrais saisir l'occasion de la présente cérémonie pour en appeler à la participation de tout autre partenaire intéressé à accompagner le Congo à déployer son Plan d'investissement de sa stratégie nationale Redd+ ", a lancé Rosalie Matondo.

Le Fonds des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) est le partenaire technique de mise en œuvre des deux projets. Sa représentante résidente au Congo, Yannick Ariane Rasoarimanana, a renouvelé l'engagement de l'agence onusienne à soutenir la concrétisation des activités à vocation agroforestière et communautaire. " Les projets Preforest et Prorep s'inscrivent dans la priorité 3 du Cadre programmatique pays entre le Congo et la FAO (... ) Notre agence se réjouit de l'implication effective du gouvernement congolais et de toutes les parties prenantes ", a martelé Yannick Ariane Rasoarimanana.