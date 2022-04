Ile Maurice: Un garde-côte arrêté pour avoir participé aux manifs de vendredi dernier

Il a été arrêté dans le sillage des manifestations contre la vie chère, qui ont éclaté à plusieurs endroits du pays, ainsi qu'à Cité Mangalkhan, à Floréal, vendredi.

Cet officier de la National Coast Guard (NCG), qui habite la région, est sous le coup de deux accusations provisoires, l'une pour "damaging government property" et l'autre pour "possession of an article used in connection to smoking cannabis", car la police affirme qu'un bong (NdlR, pipe à eau) a été retrouvé chez lui.

Des officiers de la Divisional Support Unit (DSU) ont affirmé qu'ils ont aperçu leur collègue de la NCG, durant la manifestation, avec un sabre à la main. Arme à l'aide de laquelle il aurait dégonflé les pneus d'un véhicule de la SMF avant de prendre la fuite.

Une descente a été effectuée chez lui le 23 avril et il a donc été arrêté. Hormis le bong, deux sabres de 63 et 40 cm ont également été saisis. Le même jour, au bureau de la Criminal Investigation Division de Curepipe, des policiers de la DSU qui se trouvaient sur place l'ont positivement identifié comme étant celui qui a endommagé le véhicule en question. Confronté aux faits et accompagné de son homme de loi, Me Assad Peeroo, l'officier de la garde-côte nationale a nié les allégations faites à son encontre durant son interrogatoire.

Il a comparu en cour de Curepipe avant-hier et a été relâché après avoir fourni deux cautions de Rs 8 000 et Rs 5 000 et signé des reconnaissances de dettes de Rs 25 000 et Rs 15 000. Il devra se présenter au poste de police de Floréal les dimanches entre 6 heures et 20 heures.