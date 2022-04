Ile Maurice: MBC - Le député Kenny Dhunoo derrière la suspension de Manisha Jooty

Le PM a confirmé que le député du MSM Kenny Dhunoo est derrière la décision de la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) pour suspendre la journaliste Manisha Jooty, le 15 décembre dernier.

L'employée de la télévision nationale passera devant un comité disciplinaire vendredi. Répondant à la question de la députée Stéphanie Anquetil, le PM a déclaré que la direction de la MBC avait reçu une lettre de protestation d'un membre de l'Assemblée nationale, le 10 décembre 2021, dans laquelle il avait dénoncé la journaliste pour "misconduct" lors d'une cérémonie tenue la veille. À une question supplémentaire de Ritesh Ramful, qui voulait savoir si le député n'est autre que le député Kenny Dhunoo, le Deputy Chief Whip, le PM a confirmé que c'était bel et bien lui.

Pravind Jugnauth n'a pas voulu entrer en détail, arguant qu'il ne peut pas porter préjudice au comité disciplinaire et qu'il n'est pas en mesure de divulguer des éléments de cette affaire, tout comme le nom des témoins. D'ailleurs, quand Stéphanie Anquetil lui a demandé si c'est une pratique que des députés donnent des directives à la MBC, le PM a expliqué qu'il ne peut pas donner une réponse en raison de ce comité disciplinaire.

Arianne Navarre-Marie a également voulu savoir sous quelle charge Manisha Jooty a été suspendue. Encore une fois, Pravind Jugnauth a déclaré que le bureau de l'Attorney General lui a conseillé qu'il n'était pas approprié de divulguer cette information. Dans sa réponse initiale, le PM a déclaré qu'après avoir reçu la lettre du député, la direction de la MBC avait ouvert une enquête interne suivant les recommandations de son conseiller juridique. Le conseil d'administration de la télévision nationale a pris connaissance du rapport de l'enquête le 28 février, tout comme le conseiller juridique.

Les charges contre la journaliste

Cette journaliste est accusée par la direction de la MBC sous trois charges, selon nos informations. Premièrement, d'avoir, le 9 décembre 2021, refusé de prendre la déclaration du député Kenny Dhunoo en lui disant que ce n'était important ; deuxièmement, d'avoir refusé de prendre la carte de visite du même député et de lui avoir dit qu'elle cherchera les informations voulues sur Internet ; et troisièmement, d'avoir, au cours de ce reportage sur le métro à Curepipe, gâché l'image de la MBC en agissant de la sorte. La lettre d'accusation est datée du 3 mars 2022. Le 25 avril, la MBC a modifié la première lettre en enlevant de la troisième charge la phrase "On the 9th of December 2021 whilst you were on duty at Curepipe to cover an event connected with the Metro Express project."

Pourquoi cette modification ? On le saura ce vendredi quand l'affaire sera entendue par le comité disciplinaire.