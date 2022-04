Gabon: Mike Jocktane en tournée politique dans la Nyanga

L'Evêque Mike Jocktane, Président Leader du Gabon Nouveau poursuit ses tournées politiques à l'intérieur du pays. L'homme politique s'est entretenu avec les habitants de la province de la Nyanga, notamment ceux de Moabi et de Mayumba, après les population de Tchibanga, Mabanda.

Le week-end dernier a été un énième week-end chargé pour Mike Joctane, le Président Leader du Gabon Nouveau. Il a sillonné les cités de la province de la Nyanga dont Moabi et Mayumba pour échanger des ses ambitions politiques avec les populations. Il a été accueilli, écouté et en retour, ces populations ont posé les problèmes qu'elles rencontrent .

Au cœur de ces échanges, les populations ont évoqué les situations auxquelles elles sont confrontées à savoir le problème d'accès à l'électricité et l'eau potable, le problème du réseau routier et le manque de plateau technique de l'unique hôpital dont dispose la ville, conséquence : les malades sont acheminés vers Tchibanga et parfois vers Bongolo. "Nous sommes abandonnés à notre propre sort. Tout ou presque nous manque. Nous avons espoir à Mike Joctane. Nous comptons sur lui, que le Seigneur l'accompagne dans ses activités politiques" fait savoir Patrick de Maobi.

L'indignation du candidat à la présidentielle de 2023 était perceptible. Il a rappelé à des fins utiles que la situation économique et sociale de cette ville notamment : l'Opération zonale intégrée (OZI) à Moabi qui est spécialisée dans la production d'huile de palme n'emploie que 60 personnes. Depuis juillet 2021, les salaires de base ne sont plus versés aux travailleurs depuis l'arrêt d'activités, pour motif économique.

Au niveau routier, c'est tout un désastre, fait-il constater. La route reliant la commune de Moabi, chef-lieu du département de la Douigny, et le district de Mourindi, est devenue quasiment impraticable, pour ne citer que ces différentes problématiques parmi tant d'autres. " Nos routes, exactement comme dans le pays tout entier, sont dans un état lamentable... " a-t-il fustigé.

Le Président Leader du Gabon Nouveau a poursuivi son périple dans la ville de Mayumba, où malgré les tentatives dissuasives visant à l'empêcher de tenir son meeting. Il a néanmoins pu s'entretenir avec les populations venues en masse.

Il a pu dire tout haut, ce que beaucoup d'entre les populations pensent tout bas. Le manque d'infrastructures, la santé, l'éducation, le transport et l'économie sont autant de maux qui minent Mayumba en particulier, mais surtout le Gabon.

Mayumba pour le candidat déclaré à la présidentielle de 2023, est aussi une zone touristique. Il a d'ailleurs marqué sa joie devant la beauté du paysage de la ville, notamment les plages. Saisissant ainsi l'occasion, il a félicité l'acte de patriotisme des habitants de Mayumba qui travaillent à garder la ville dans un état de propreté.

Parlant du pont en eaux profondes, Mike Jocktane a également rappelé que : " depuis six décennies on nous promet un pont en eau profonde à Mayumba, après quatre études de faisabilité ce projet n'a pas toujours été réalisé ".

Dans le domaine éducatif, le leader politique a déploré le fait que la ville de Mayumba ne dispose que d'un seul établissement secondaire et d'une quinzaine d'établissements primaires, dont un seul établissement a été rénové en décembre 2021.

Mike Joctane, le Président Leader du Gabon Nouveau croit qu'un Gabon Nouveau où il fait bon vivre pour tous et toutes et qui se distingue dans le concert des nations est possible. Il est possible pour lui, si les Gabonais oeuvrent ensemble.