Gambie: Début des séances parlementaires - Seedy Njie nommé à la tête de la Commission de la Défense

Les députés de la Sixième Législature de la Gambie ont commencé le Lundi 25 Avril 2022 les séances de la Deuxième Session Ordinaire de l'Année Législative 2022.

Mr Seedy Njie a été nommé à la présidence de la Commission de la Défense et de la Sécurité de l'Assemblée Nationale lors de cette séance parlementaire.

Lors de la session, les législateurs ont débattu de plusieurs sujets, notamment la sélection des membres de la commission. Fatoumatta Njai, la législatrice représentant la circonscription de Banjul South a exhorté ses collègues à œuvrer, et ce, consciencieusement pour le meilleur intérêt du pays.

L'Honorable Njai a fait ces remarques lors des débats concernant la sélection des membres des différentes commissions de la sixième législature.

Le parlementaire représentant la localité de Banjul South a dénoncé le manque de représentation féminine dans les commissions de la sixième législature.

L'Honorable Njai a donc suggéré que le rapport soit renvoyé au leader de la majorité et au comité de sélection pour un examen approfondi.

Sulayman Saho, le Membre de l'Assemblee Nationale représentant Central Badibou, a insisté sur la nécessité de retenir les services des anciens membres des commissions du parlement précédent due à l'énorme expérience qu'ils ont acquise, et ce, en vue de maintenir l'élan et le dynamisme de l'Assemblée Nationale.

Il a exprimé des doutes sur la nomination de l'Honorable Seedy Njie à la présidence de la Commission de la Sécurité et de la Défense car, affirme-t-il, un candidat chevronné en matière de défense et de sécurité aurait été plus apte à diriger la commission.

" Nous acceptons tous que nous sommes ici pour apporter notre contribution au développement de la nation. Si nous sommes animés par des sentiments sincères, et non pas par l'appât du gain, nous devrions alors tous œuvrer ensemble main dans la main pour l'épanouissement socio-économique de la nation " a-t-il déclaré.

Le législateur représentant Central Badibou a déclaré que les membres du comité ne resteront pas les bras croisés car le vice-président de l'Assemblée Nationale Seedy Njie sera un homme très pris par ses fonctions au parlement.

Il a par conséquent suggéré qu'une personne qui investira son temps, son énergie, ses idées et ses compétences dans le bon fonctionnement de la commission soit considérée pour cette position, et ce, en vue d'assurer que les reformes du secteur de la sécurité soient conduites de manière adéquate et professionnelle.

" Nous savons tous que la sécurité du pays est fragile et délicate. "

Il a incité ses collègues qui ont été nommés à la tête des commissions locales et internationales à donner la possibilité aux autres candidats s'ils sont conscients qu'ils ne pourraient se consacrer pleinement à l'accomplissement de leurs fonctions.

