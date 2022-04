Madagascar: Cyclone Jasmine - Trois morts, 7 portés disparus et 197 sinistrés dans l'Atsimo-Andrefana

Jasmine s'éloigne de nos côtes, place à la reconstruction.

Le passage de la forte tempête tropicale dans la Grande île a laissé des séquelles. Cinq districts de la région Atsimo-Andrefana en sont les plus impactés. Il s'agit de Toliara I, Betioky Atsimo, Morombe, Ampanihy Andrefana et Benenitra. Trois personnes ont succombé à Toliara I, d'après le bilan provisoire du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC).

Les données recueillies ont également fait état de 88 personnes déplacées et 197 sinistrés dont 92 à Benenitra, 93 à Toliara I et 12 à Betioky Atsimo. Sept personnes sont également portées disparues d'après toujours ce bilan. Concernant les dégâts matériels, 5 cases sont détruites et 52 endommagées. Pour les infrastructures scolaires, deux salles de classes sont endommagées.

Réponses. Des actions multisectorielles ont été menées avant, pendant et après le passage de cette forte tempête tropicale. Il y a, entre autres, le volet santé pour la prise en charge totale et gratuite de tous les sinistrés. Il y a aussi l'appui de l'Organisation mondiale de la santé dans la surveillance des maladies.

Pour le volet habitat, le gymnase couvert est considéré comme site d'hébergement pour Toliara I et II dont la capacité d'accueil s'élève jusqu'à 1 500 personnes. Les éléments civils et militaires sont prêts et en action pour la prise en charge des sinistrés. Côté logistique, le BNGRC a également déployé les matériels roulants tels que les engins, groupes électrogènes, motopompes, vedettes rapides et gilets de sauvetage.