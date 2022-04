Congo-Brazzaville: Festival culinaire de l'art - Owando va abriter la première édition

Dans le but de valoriser et promouvoir les mets et ustensiles de cuisine locaux, l'Association femmes de la Cuvette, vision et développement durable (AFCVDV) organise, du 1er au 8 mai à Mombo beach, à Owando, la première édition du Festival culinaire de l'art.

La première édition du Festival culinaire de l'art entend exalter la richesse et la variété de la cuisine congolaise, plus précisément celle de la Cuvette, tout en naviguant entre le traditionnel et le moderne. Selon Lydie Pongault, conseillère du président de la République, cheffe du département de la Culture, des arts et du tourisme et présidente de l'AFCVDV, le but de cette initiative est de mettre en exergue les produits du territoire et le savoir-faire des participants venus des départements concernés, de permettre au public de déguster les mets des départements du Congo, ainsi que de découvrir la localité d'Owando où se déroulera le festival.

" Ce festival est spécifique car il offrira également l'opportunité aux jeunes dames et hommes du monde rural de se former dans différents domaines. Les jeunes participants aux formations viennent des dix départements du Congo, en dehors de Brazzaville et Pointe-Noire. Nous avons voulu donner la chance à ceux qui ne vivent pas dans les deux grandes villes du pays de visiter Owando et se former aux différents ateliers qui y seront organisés ", a-t-elle fait savoir.

Concernant la formation, elle portera, entre autres, sur l'initiation des jeunes hommes aux métiers de barman ; l'initiation des jeunes dames et hommes au service de restauration ; ainsi que l'exhortation du grand public à une alimentation saine en vue de prévenir les pathologies les plus récurrentes. Ces ateliers seront animés par Gérald MC, barman, mixologue et exhibitionniste ; Pascal André Balouti Ottataud, chef cuisinier ; Keiko Mongo-Babackas, commis de salle et enfin ; Josaphat Depaget, diététicien nutritionniste.

Par ailleurs, le Festival culinaire de l'art se veut aussi un canal de promotion du tourisme local pour tous ceux qui ne connaissent pas le département de la Cuvette et plus précisément la ville d'Owando. A ce propos, il est prévu des excursions, à savoir la visite du musée kiébé-kiébé de N'gol'odoua à Oyo; la visite d'Ombélé, village natal de l'ancien président congolais décédé, Marien Ngouabi; la visite de l'Equateur...

Durant la conférence de presse en prélude au festival, les organisateurs ont présenté au public un avant-goût du rendez-vous à travers une démonstration de réalisation de cocktails, alcoolisés et non-alcoolisés, ainsi que la dégustation de différents mets, le tout concocté essentiellement à base de produits issus du terroir congolais.

Notons que le Festival culinaire d'Owando connaîtra la participation de soixante jeunes dames et hommes venus des dix départements du Congo, des membres de l'AFCVDV, des autorités civiles et militaires ; des notables d'Owando ; de personnalités de différents rangs ; ainsi que de plusieurs groupes de musique traditionnelle et moderne du département de la Cuvette.

Pour les organisateurs, cet événement va se perpétuer chaque année de façon tournante dans les différents départements du Congo. Il sera une plateforme d'échange et de partage qui réunira le grand public autour des manifestations à caractère culinaire.