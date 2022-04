Congo-Kinshasa: Climat des affaires - Amélioration de l'attractivité des investissements au pays

Les États-Unis d'Amérique ont apprécié les efforts déployés par l'administration du chef de l'État, Félix Tshisekedi, depuis son ascension au pouvoir à ce jour, pour améliorer le climat d'investissement en République démocratique du Congo (RDC), apprend-on d'un rapport de l'administration Joe Biden rendu public il y a quelques jours.

La lutte contre la corruption fait partie des engagements qu'avait pris, dès son avènement à la magistrature suprême, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'y est investi totalement comme en témoignent les initiatives innombrables prises dans ce cadre afin de décourager les fossoyeurs de l'économie nationale et les détourneurs des deniers publics. Ce processus est l'un des piliers de son programme d'actions dont l'objectif est de favoriser l'émergence du secteur privé et d'imposer le pays comme une destination d'investissement de choix en Afrique.

Aujourd'hui, force est de reconnaître que la donne est en train de changer avec une incidence positive sur le climat des affaires. Ces efforts de l'actuel pouvoir sont reconnus à l'international comme en témoigne le récent rapport des Etats-Unis d'Amérique sur le climat d'investissement ces trois dernières années en RDC.

L'attitude accueillante du successeur de Joseph Kabila à l'égard des investissements directs étrangers, notamment en provenance des États-Unis d'Amérique, a suscité́, depuis janvier 2019, une plus grande ouverture et une réelle transparence de la part des milieux d'affaires. De sorte qu'aujourd'hui, eu égard aux garanties de sécurité qu'elle offre, la RDC est en passe de devenir une des meilleures destinations du continent en terme d'investissements.

Eu égard à l'attractivité de son secteur des ressources naturelles et, surtout, à son éligibilité à la politique américaine de préférences commerciales dans le cadre de la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique, la RDC a accompli une marge de progression louable en matière d'investissements.

Le rapport américain épingle un certain nombre de faits marquants allant de la mise en œuvre des réformes devant performer le système judiciaire à la transparence dans la gestions des finances publiques, en passant par la facilitation des affaires à travers le Guichet unique de création d'entreprise ainsi que le relèvement de la note souveraine du pays.

Le rapport note aussi des progrès au niveau de l'attractivité des investissements, la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux avec, à la clé, des poursuites enclenchées contre des gestionnaires des institutions impliqués dans la mégestion, etc. Autres actions à mettre à l'actif de la RDC et qui influent positivement sur le climat des affaires, la transparence budgétaire et la préservation des intérêts de l'Etat, la transparence assurée du système règlementaire ainsi que la protection garantie des droits de propriété.

Actuellement cent soixante neuvième sur cent quatre-vingts Etats sur l'indice de perception de la corruption en 2021, la RDC a gravi les échelons et nourrit, plus que jamais, l'ambition d'attirer des investissements durables et de grande qualité́ et, surtout, à soutenir la reprise mondiale après la pandémie de covid-19.