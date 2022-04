Algérie: Goudjil reçoit le président du CNDH

Alger — Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a reçu mercredi le président du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Abdelmadjid Zaâlani.

Cette rencontre, qui entre dans le cadre de la communication institutionnelle, a permis aux deux parties d'examiner "les moyens de coordination entre le Conseil de la nation et le Conseil national des droits de l'homme dans le domaine de la législation relative aux droits de l'homme et aux libertés individuelles et collectives, conformément aux dispositions de la Constitution du 1er novembre 2020, initiée par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour concrétiser son programme présidentiel et ses 54 engagements électoraux, faire honneur à la glorieuse Révolution du 1er novembre 1954 et promouvoir la culture des droits de l'homme", a indiqué un communiqué de la chambre haute du Parlement.

De son côté, M. Zaâlani a affirmé que le Conseil national des droits de l'Homme "s'emploie, à travers ses activités, à promouvoir et à protéger les principes des droits de l'homme sur lesquels a été fondé l'Etat algérien, riche de son histoire et de la Révolution de libération nationale, en accord avec la lettre et l'esprit de la Déclaration du 1er novembre", a ajouté le communiqué.

Le président du CNDH a, en outre, réaffirmé que "le cadre juridique de l'exercice démocratique des libertés est garanti en Algérie", assurant que le conseil "œuvre à la consécration de la culture des libertés".