Ile Maurice: Le MTC expulsé du Champ de Mars ce mercredi!

La guerre entre l'Etat et le Mauritius Turf Club (MTC) atteint son apogée et le climax est hallucinant : la mairie de Port-Louis a tout simplement repris le contrôle du Champ de Mars du Mauritius Turf Club.

Le Champ de Mars, techniquement c'est la piste et tout ce qui se trouve au milieu (les échoppes, les parkings, etc). Tout cela était, jusqu'ici géré par le Mauritius Turf Club selon un bail qu'il détient de la municipalité de Port-Louis.

Or, dans une lettre envoyée au MTC aujourd'hui et que nous reproduisons ici, la mairie informe le MTC qu'il reprend illico presto tous ses droits. En d'autres mots, la mairie expulse son locataire.

Cette nouvelle a eu l'effet d'une bombe ce soir dans le milieu hippique. C'est l'apogée d'une guerre sans merci que se livrent le MTC et l'Etat depuis plusieurs mois.

Si vous n'êtes pas familier avec l'hippisme et des développements de ces derniers mois, voici la situation expliquée d'une manière simpliste : l'Etat s'est octroyé certains droits pour l'organisation des courses (par exemple le pouvoir de décider quelles courses seront courues), le MTC n'est pas d'accord, et la saison hippique n'a pas démarré comme prévu samedi dernier.

Avec l'expulsion du MTC du Champ de Mars, cette guerre connaît une escalade sans précédent et le démarrage de la saison hippique devient de plus en plus hypothétique.

Avant cela, on se demande même si les spurts qui devaient avoir lieu demain se tiendront comme prévu. Car techniquement, la piste est à partir de ce soir gérée par la municipalité et non le club hippique.