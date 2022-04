Togo: Un territoire pionnier

En ce jour anniversaire de l'indépendance il est intéressant de rappeler l'originalité du Togo dans l'univers ouest-africain, remarquable à la veille des années 1960.

Le Togo devient le "territoire pionnier" de la refonte de la politique coloniale française. L'évolution politique du Togo inspirera les réformes institutionnelles dans les territoires d'outre-mer. En 1956, le Togo français accroît son avance politique sur ces derniers en devenant une République Autonome. Mais, l'autonomie interne du Togo n'étant que partielle, l'opposition nationaliste et les Nations unies s'opposent à la levée de la tutelle sur le territoire. La conjoncture politique dans les territoires britanniques voisins, la collusion entre les nationalistes togolais et ceux de ces territoires et l'intervention croissante des Nations unies dans le problème togolais influenceront la politique de la France au Togo. Fort de l'implication grandissante de l'O.N.U. dans les affaires togolaises, l'opposition nationaliste revendique l'autonomie politique du territoire en utilisant non pas le cadre juridique et institutionnel défini par la Constitution française de 1946, mais en ayant le regard tourné vers les réformes politiques initiées dans les territoires britanniques voisins.

Ce paradoxe de l'opposition nationaliste togolaise trouve son origine dans le passé colonial du territoire et dans les similitudes ethnographiques entre le Sud du Togo et le Sud de la Gold Coast (Côte de l'Or). L'anglophilie notoire de ces élites togolaises et l'insatisfaction de l'O.N.U. devant les réformes de 1956 conduisent le Gouvernement français à renoncer, en 1957, aux compétences internes qu'il détenait encore au Togo. Ainsi, par un décret pris au cours de cette année-là, le gouvernement français transfert aux autorités togolaises toutes les compétences résiduelles qu'il exerçait dans le territoire : le Togo dispose d'une pleine autonomie interne. L'expérience politique togolaise fut un succès grâce au statut juridique spécifique du territoire et à une conjoncture locale plutôt favorable. A partir de ce succès, l'expérimentation togolaise sera étendue aux territoires d'outre-mer, mais pas seulement, souligne Tchah Pagniou dans une thèse sur cette thématique.

L'originalité du Togo dans l'univers ouest-africain, remarquable à la veille des années 1960, repose sur le fait que ce territoire ayant connu et subi trois types différents de colonisation, a pu juger les diverses méthodes coloniales et se démarquer de ses maîtres en empruntant à chacun ce qu'il avait de meilleur. Ensuite les régimes de mandat, puis de tutelle lui ont donné très tôt un goût prononcé pour un véritable libéralisme politique qui se traduira dès les années 1950 par la revendication d'une indépendance totale à une époque où ses voisins osaient à peine accepter les bribes de liberté offertes dans le cadre de l'Union française.