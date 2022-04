Afrique: Ajara Nchout et Nawal El Moutawakel assistantes au tirage au sort

Deux assistantes sont nommées pour le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des nations féminine 2022. Il s'agit de Ajara Njoya Nchout et de Nawal El Moutawakel.

L'évènement a lieu le vendredi 29 avril 2022 à 20h30 GMT au Complexe Mohamed VI à Rabat. Ce sera en présence du directeur des compétitions de la CAF Samson Adamu. La Camerounaise et la Marocaine sont choisies comme assistantes au tirage au sort de la CAN féminine qui a lieu plus tard cette année au Maroc.

L'une a été finaliste de la CAN féminine en 2014 et 2016, avant d'être médaillée de bronze de l'édition 2018. Cette dernière a participé à deux reprises à la Coupe du monde (2015, 2019). L'autre star est une ancienne ministre des sports au Maroc et actuellement vice-présidente du Comité international olympique.